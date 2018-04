AHRWEILER. In der Dokumentationsstätte Regierungsbunker in Ahrweiler ist am Mittwochmorgen Sabrina Urban als 800 000. Gast begrüßt worden. Eine schöne Überraschung für die Henneferin und ihren Mann Thorsten Urban sowie die Kinder Anita und Eric.

Aus dem 800 000. Besucher in der Dokumentationsstätte Regierungsbunker in Ahrweiler wurde am Mittwochmorgen 800 000 plus drei. Sichtlich überrascht waren Sabrina und Thorsten Urban aus Hennef, als sie mit Anita im Kinderwagen und Eric an der Hand vor dem Eingang des seit zehn Jahren bestehenden Bunkermuseums von dessen Chefin, Heike Hollunder, gestoppt wurden.

Zu den Glückwünschen von Hollunder nebst einem Präsentkorb mit Ahrtaler Spezialitäten kamen noch die von Wilbert Herschbach vom Heimatverein Alt-Ahrweiler als Träger der Einrichtung und die von Wolfgang Gies als Bunkerführer. „Das Osterwochenende hat uns allein 1500 Besucher beschert“, sagte Herschbach. „Und heute Morgen lief dann der Countdown“, ergänzte Hollunder, die mit 60 Gästeführern für den laufenden Betrieb der Dokumentationsstätte sorgt.

„Mit dem Zuspruch hatte vor der Eröffnung im Jahr 2008 niemand gerechnet, zwischen 15 und 25 Besucher pro Woche standen damals in Rede“, erinnert sich Herschbach und nannte es „eine richtige Entscheidung“, damals die Trägerschaft mit dem Heimatverein übernommen zu haben. Eigentümer ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), deren Angebot, das Museum zu betreiben, die Kreisstadt seinerzeit mit Verweis auf das mögliche Risiko abgelehnt hatte.

Der Erfolg mit jährlich 80 000 Besuchern strafte die damaligen Zauderer Lügen. „Den millionsten Gast erwarten wir in zwei Jahren“, freute sich die Bunkerchefin und unterstrich die Bedeutung des Bunkermuseums als Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber. 75 000 Euro hat der Überschuss 2017 betragen.

Der Heimatverein verwaltet übrigens nur die eingenommenen Gelder für die BImA aktuell 1,22 Millionen Euro. Gut die Hälfte davon soll im Herbst in den Neubau eines Toilettengebäudes am Nordrand des Bunkervorplatzes investiert werden. Ein Wunsch, den die Verantwortlichen schon seit acht Jahren hegen, der bislang jedoch etliche bürokratische Hürden nebst Urheberrecht der Planer des Museums nehmen musste.