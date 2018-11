CDU-Kreisparteitag in Dernau

KREIS AHRWEILER. Die CDU im Kreis Ahrweiler hat ihre Kandidaten für die Kreistagswahl am 26. Mai 2019 nominiert. Landtagsabgeordneter und Kreis-CDU-Chef Horst Gies wird die Liste anführen.

Horst Gies, Landtagsabgeordneter aus Ahrweiler und Vorsitzender der Kreis-CDU, wird die Liste der Union zur Kreistagswahl anführen. Bei 135 stimmberechtigten Christdemokraten entfielen lediglich zwei Nein-Stimmen auf den 57-Jährigen, der seit inzwischen 15 Jahren dem Kreistag angehört, zudem Kreisbeigeordneter und somit Vertreter des Landrates ist. Die Einmütigkeit bei der Kandidatenaufstellung setzte sich beim Kreisparteitag in Dernau auf allen 54 besetzten Listenplätzen fort.

Insgesamt nominierten die Christdemokraten einen breiten Mix an Kandidaten: Alleine neun Vertreter der Jungen Union wurden bei der Listenzusammenstellung berücksichtigt, 16 gehören der Senioren Union an.

Mit Guido Ernst (Bad Breisig), Karl-Heinz Sundheimer (Brohltal), Ingrid Näkel-Surges (Altenahr), Michael Korden (Adenau), Hans-Werner Adams (Sinzig), Heinz-Peter Hammer (Remagen) und Michael Schneider (Grafschaft) folgen bis auf Platz zehn kommunalpolitische Routiniers und vor allem Vertreter aus allen Ortsverbänden auf der CDU-Liste. Gegenkandidaten gab es auf keiner Position.

Die weiteren Plätze belegen (bis Rang 20): Petra Schneider (Brohltal), Heinz Detlef Odenkirchen (Bad Neuenahr), Andrea Literski-Haag (Altenahr), Wilhelm Busch (Bad Neuenahr), Kirsten Lenz (Adenau), Gabriele Hermann-Lersch (Bad Breisig), Pia Wasem (Sinzig), Niclas Schell (Remagen), Marcel Werner (Grafschaft), Klaus Schneider (Bad Neuenahr), Werner Gail (Brohltal) und Jürgen Schwarzmann (Altenahr). „Wir müssen den Wählern in den kommenden Monaten klipp und klar sagen, wofür wir als CDU stehen“, mahnte Landrat Jürgen Pföhler: Die CDU sei die Partei des ländlichen Raumes und die Partei der Vereine und des Ehrenamtes. Es müsse zudem deutlich vermittelt werden, dass die Union für den Umwelt- und Naturschutz stehe und Partei der Schulen und Kindergärten sei. „Die CDU steht im Kreistag für eine soziale Politik“, unterstrich Pföhler in seiner Ansprache auf dem Kreisparteitag. Nicht zuletzt stehe man für Heimat. „Das wird gerade in der heutigen Zeit immer wichtiger, da viele Menschen angesichts der großen gesellschaftlichen Veränderungen ihre Orientierung oder sogar ihren Halt verlieren und sich überfordert fühlen.“