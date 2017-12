Traditioneller Adventsbasar in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Das Klarissenkloster in Bad Neuenahr hat wieder seine Pforten für seinen Adventsbasar geöffnet. Und einmal mehr ist der Erlös für die Ärmsten bestimmt, nämlich für die Slumkinder auf dem Pinienhügel in Perus Hauptstadt Lima.

Von Thomas Weber, 10.12.2017

Aus der Idee, dort die Helfenden zu unterstützen, entwickelte sich der kleine, aber feine Basar, der alljährlich viele Freunde ins Kloster am Ortsrand von Bad Neuenahr lockt.

Das ganze Jahr über wurde gebastelt, wurden Kerzen mit schönen Motiven und in verschiedenen Größen hergestellt, Liköre und Gesundheitssäfte aus verschiedenen Kräutern oder aber diverse Salben zubereitet. Daneben erhielten die Klarissen wieder einiges an Spenden zum Verkauf am Basar, die Tische der Ausstellung waren zur Eröffnung prall gefüllt. Da wurden Plätzchen gebacken oder Nüsse angeliefert.

Eine große Ecke nehmen Spezialitäten aus Japan ein, schon im vergangenen Jahr waren die Ingwerplätzchen ein Renner. Eine der in Bad Neuenahr lebenden Schwestern des Ordens hat japanische Wurzeln und viele Kontakte, sie besorgte das außergewöhnliche Angebot. Auch aus Norwegen kam weihnachtliche Ware und zwar von den dortigen Klarissen. Natürlich unterstützen auch Schwestern anderer deutscher Standorte den Basar.

Die Empfänger der Hilfe auf dem Pinienhügel von Lima haben die Unterstützung in diesen Tagen dringender denn je nötig, forderte doch erst im vergangenen Jahr eine Flutkatastrophe viele Opfer, auch im Hilfsprojekt von Lima, wo nach der Flut das Denguefieber grassierte. Inzwischen seien aber durch die Hilfe, die das Projekt Vision:teilen vor Ort leistete, die Verhältnisse besser. Die geförderten Kinder haben wieder alle eine Schuluniform und auch die Schulspeisung ist gesichert. Ein Erfolg, zu dem auch der Basar in Bad Neuenahr seinen Beitrag leistete.

Der Adventsbasar im Klarissenkloster an der Königsfelder Straße kann noch am Sonntag, 10. Dezember, besucht werden. Er hat von 10.45 bis 12 Uhr und von 15 bis 16.30 Uhr geöffnet.