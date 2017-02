02.02.2017 BAD NEUENAHR. Der Löschzug Bad Neuenahr war im letzten Jahr bei 163 Einsätzen gefordert. Er wird auch künftig eine Schlüsselrolle im Alarmplan einnehmen. Vor allem die Überflutungen im vergangenen Juni sorgten für viele Einsätze.

Schon das Jahr 2015 sei für die Feuerwehren im Kreis Ahrweiler nicht einfach gewesen, aber das Jahr 2016 habe nochmals eine Steigerung dargestellt, sagte Kreisfeuerwehrin-spekteur Udo Schumacher beim Kameradschaftsabend der Bad Neuenahrer Wehr im Evangelischen Gemeindehaus. Eine besondere Herausforderung sei das extreme Hochwasser Anfang Juni gewesen, stellte Löschzugführer Richard Lindner fest.

Insgesamt 47 Mal sei „seine“ Wehr deswegen nicht nur im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler, sondern auch in der Grafschaft ausgerückt. Dazu kamen 2016 für den Löschzug 116 weitere Einsätze, davon vier Großbrände und 29 weitere Brände, 53 technische Hilfeleistungen und 30 Fehlalarmierungen. Nicht mitgezählt sind 35 Brandsicherheitswachen am Nürburgring, im Kurpark und im Kurhaus. Insgesamt 430 Stunden waren die 38 Männer und zwei Frauen des Löschzugs im Einsatz. Zusätzlich absolvierten sie Schulungen und Übungen, bei denen die Übungsbeteiligung bei sehr guten rund 90 Prozent liege.

„163 Einsätze bedeuten nicht nur einen immensen Zeitaufwand, sondern auch eine gut ausgebildete und hochmotivierte Truppe“, stellte Lindner fest. Er dankte aber auch für die spontane und „unbeschreibliche Hilfsbereitschaft“ aus der Bevölkerung: „So etwas habe ich während meiner fast 40-jährigen Dienstzeit bei der Feuerwehr Bad Neuenahr noch nicht erlebt.“ Wo es galt, zu helfen, hätten die Bürger mit angepackt, auch beim Sandsäckefüllen am Betriebshof der Stadt. Dem Aufruf über soziale Medien seien in Windeseile mehrere Hundert Freiwillige gefolgt: „Das nenne ich gelebten Gemeinsinn.“ Lindner dankte auch zwei großen Hotels für die kostenlose Verpflegung von mehr als 100 eingesetzten Kameraden während der Unwettereinsätze.

Die zwei Unwetter innerhalb von drei Tagen „haben uns alle an die Grenzen des Machbaren gebracht“, stellte Stadtwehrleiter Marcus Mandt fest. Der Löschzug Bad Neuenahr sei dabei in besonders vielfältiger Weise gefordert und das Bad Neuenahrer Gerätehaus der zentrale Dreh- und Angelpunkt gewesen: „Hier waren die Einsatzleitung und der zentrale Sammelpunkt für mehr als 140 Einsatzkräfte und 30 Fahrzeuge, die in der Spitze an dem Einsatz teilnahmen. Die Großschadenslagen zeigen aber auch, wie wichtig die Standortverlegung der Feuerwehreinsatzzentrale nach Bad Neuenahr und die direkte Zusammenarbeit mit dem Einsatzleitwagen aus Heimersheim war und ist.“

Für das gesamte Stadtgebiet nannte er für 2016 mehr als 200 Alarmierungen. „Da zählen die Unwetter jeweils nur als ein Ereignis mit. Es wären sonst weit über 300 gewesen.“ Aktuell werde ein neuer „Alarmplan Hochwasser“ erstellt, wobei dem Feuerwehrhaus in Bad Neuenahr auch künftig eine Schlüsselrolle zukomme.

Bürgermeister Guido Orthen zollte den Wehrleuten Dank und Respekt und erklärte, dass noch in diesem Jahr ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20) als Ersatz für das bisherige Fahrzeug aus dem Jahr 1991 ausgeschrieben werde. Der Stadtrat hat auch einer Generalsanierung der Drehleiter des Löschzugs Bad Neuenahr zugestimmt, für die momentan eine Leihdrehleiter im Gerätehaus Bad Neuenahr steht. Auf zusätzlich 250 000 Euro für überörtliche Katastrophenschutzausstattung, die der Kreistag im Haushalt 2017 mit einem Fünf-Jahres-Katastrophenschutzplan auf den Weg gebracht habe, wies Kreisfeuerwehrinspekteur Udo Schumacher hin.

Mit Stolz blickte er auf den Katastrophenschutz im Landkreis Ahrweiler und auf die mehr als 2100 Angehörigen der 94 Feuerwehren. Gefordert gewesen seien diese in 2016 neben den Unwettern etwa auch beim ICE-Unfall in Sinzig mit 500 Fahrgästen bei 36 Grad Außentemperatur, bei einer Brandserie von Rundballen auf der Grafschaft und im Brohltal, beim Brand der Cäciliahütte in Sinzig, bei einem Amoklauf mit einer Axt in Bad Breisig, einem aufwendigen Gefahrguteinsatz in Adenau und nicht zuletzt in Sachen Vogelgrippe.

Der Kameradschaftsabend diente auch Ehrungen und Unterhaltung sowie dem Dank an die Feuerwehr-Frauen. Timo Dörfer wurde für 15-jährige Zugehörigkeit zum Löschzug geehrt. Als neue Kameraden vorgestellt wurden Sarai Kaiser, Sarah Schnöger, Jan Bergs und Markus Römer. Für die Wehrleute und ihre Partner sowie die Ehrenwehrleiter Josef Ropertz und Hans Stenzel sowie Gäste vom Bodensee tanzte als Programmpunkt die Gruppe „Just for fun“. (Von Andrea Simons)