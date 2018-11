20.000 Euro für Fassadensanierung

AHRWEILER. Die Pfarrkirche Sankt Laurentius ist ein Wahrzeichen von Ahrweiler. Für die Fassadensanierung des Gotteshauses übergab der Heimatverein Alt Ahrweiler jetzt 20.000 Euro.

Große Unterstützung erfuhr die Katholische Kirchengemeinde Sankt Laurentius Ahrweiler vom Heimatverein Alt Ahrweiler: Mit 20.000 Euro unterstützt der Verein die Sanierung der Außenfassade der Kirche. Vorsitzender Wilbert Herschbach, Vize Hans-Georg Klein, Schatzmeister Bernd Schrading sowie weitere Vereinsvorstandsmitglieder paste nun symbolisch das „Spendenskala“ an der Westseite des Gotteshauses auf dem Marktplatz auf.

„Mit dieser Unterstützung“, so Herschbach, „erfüllt der Heimatverein seine wesentliche Aufgabe, die Geschichte von Ahrweiler sowie seine Traditionen zu pflegen und zu erhalten. Die Kirche ist neben der mittelalterlichen Stadtmauer das Wahrzeichen von Ahrweiler. Und Sankt Laurentius feiert schließlich 2019 ihr 750-jähriges Bestehen.“

Dechant Jörg Meyrer und der Vorsitzende des Verwaltungsrates von Sankt Laurentius, Paul Radermacher, waren sichtlich erfreut über den Zuschuss. Mit diesem Betrag liegt das Spendenaufkommen nun bei rund 95.000 Euro. „Aber wir brauchen noch etwas“, so Radermacher. Von den voraussichtlichen Gesamtkosten von 880.000 Euro übernimmt das Bistum Trier 180.000 Euro. Die Pfarrgemeinde hat, wohlwissend um die anstehende Sanierung, Rücklagen von rund 400.000 Euro gebildet. Das bedeutet, dass aus Spenden und Zuschüssen 300.000 Euro aufgebracht werden müssen.

Meyrer weiß aber um den Willen zum Helfen in Ahrweiler: „Wenn es um Sankt Laurentius geht, dann sind viele helfende und gebende Hände zur Stelle. Und das macht Ahrweiler einzigartig.“ So wird die Chorgemeinschaft Ahrweiler-Walporzheim am 18. Mai 2019 in der Kirche ein Benefizkonzert geben. Am 28. September 2019 sind die Mainzer Hofsänger mit Unterstützung von Lotto Rheinland-Pfalz dort zu Gast. Aber auch die Gruppierungen innerhalb der Gemeinde haben im Jubiläumsjahr – die Grundsteinlegung erfolgte 1269 – viele Aktionen geplant. Eine Arbeitsgruppe „Alles für lau“ engagiert sich seit Monaten und versucht mit Ideen, das fehlende Geld aufzubringen.