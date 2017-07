Männerträume stehen im Kurpark in Reih' und Glied.

Parade der Oldtimer auf der Kurgartenstraße in Bad Neuenahr.

BAD NEUENAHR. Die 17. Ahr-Rotwein-Klassik wurde zur Oldtimerparade beim Treffen der chromblitzenden Karossen. 120 Besitzer alter Automobile sind mit ihren Fahrzeugen nach Bad Neuenahr gekommen.

Von Thomas Weber, 11.07.2017

Im Kurpark und auf der Kurgartenstraße roch es verdächtig stark nach Benzin und Abgasen, drum herum Menschen, denen das so gar nichts auszumachen schien. Die Old- und Youngtimerfreunde waren da. Zum 17. Mal hatte der Ahr-Automobil-Club (AAC) Bad Neuenahr zur Ahr-Rotwein-Klassik eingeladen. Rund 120 Besitzer alter Automobile hatten gemeldet, um am Sonntag auf Tour an der Ahr und durch die Eifel zu fahren.

Die AAC-Oldie-Abteilung um Hermann-Josef Doll hatte wieder einmal erfolgreich die Werbetrommel gerührt. Was in diesem Jahr auffiel: Die Zahl der älteren Modelle gegenüber den Youngtimern hatte sich deutlich vergrößert. Gerade die alten Schnauferl lockten rund 300 Besucher auf die Kurgartenstraße, wo der AAC-Vorsitzende Alexander Ziob am Sonntagmorgen zur Kurzvorstellung zum Mikrofon griff, ehe er den Tross im Halbminutentakt auf die Reise schickte.

Doch noch ehe sich die Pagoden, Heckflossen und Buckelvolvos auf den Weg machten, waren viele Youngtimer und jüngere Oldtimer schon unterwegs, denn der AAC hatte mit der Sport-Klasse etwas Neues eingeführt. Überwiegend VW Golf oder 3er-BMW aus den 1980ern machten sich auf die Suche nach festen Zielen, den Weg dorthin mussten sie selbst erkunden. Mittels Landkarte, nicht per Navigationsgerät.

Erinnerungen werden wach

Etwas gemütlicher ging es bei der traditionellen Ausfahrt zu. Da kam schon mal einer zu spät zum Start oder ging ein paar Sekunden eher auf die Strecke. Man nahm es nicht ganz so genau, auch wenn es am Ende um Zeiten und Punkte ging. Zudem waren die Fahrzeuge die Stars, nicht die Fahrer. Da wurden Erinnerungen wach und da gab es auch viele Ingenieurleistungen zu sehen, die heutige Fahrzeuge nicht mehr aufweisen. Der Adenauer-Mercedes 300 D von Klaus-Peter Emde beispielsweise bot Fahrer und Beifahrer herrliche Aussichten, ohne B- und C-Säule verdeckte kein Metall den Blick.

Seinen Citroën ID 19 F Break bremst Christoph Seelbach nicht mit Pedal, sondern mittels eines Bremspilzes. Der Ford Thunderbird von Ralf Podszus weist an den Seiten extra Lüftungsklappen auf, was ausschaut, als hätte man vergessen, den Tankdeckel zu schließen. Und auf einem Renault Floride, wie ihn Tim Wehdeking vorfuhr, räkelte sich einst Brigitte Bardot auf der Motorhaube. Das schöne Wetter hatte unheimlich viele Cabrios angelockt, natürlich fuhren alle „oben ohne.“ Vergeblich mussten die Besucher jedoch auf den ältesten angekündigten Wagen warten. Der mehr als 80 Jahre alte Auto Union Horsch stand in der Werkstatt.

Aber Johann Schneider und Christian Quallmann haben noch mehr alte Schätzchen in der Garage. Sie fuhren stattdessen mit einem 65 Jahre alten Mercedes Benz vor und stellten auch mit diesem Wagen das älteste Teilnehmerfahrzeug in einem Tross bunt gemischter Vehikel. Da gab es für den 20 PS starken Fiat 500 von 1967 ebenso viel Applaus und staunende Blicke wie für den 1974er Rolls-Royce, den VW Bulli T 1 mit geteilter Frontscheibe oder den Maserati Mexico von 1969.

Fahrzeuge mit eigener Geschichte

Jedes Fahrzeug hat seine eigene Geschichte. Viele sind aus dem europäischen Ausland oder aus Übersee importiert worden. Der britische Vauxhall Victor beispielsweise, der aber dennoch ein Linkslenker ist, weil er in den Niederlanden gefertigt wurde. „Die konnten mehr, als nur DAF bauen“, gab es von Sprecher Alexander Ziob einen Seitenhieb. Die meisten Fahrzeuge haben eine aufwendige Restaurierung hinter sich, in die ihre Besitzer viel Zeit und noch mehr Geld investiert haben.

Ganz anders der Opel Admiral B von Klaus Barthelt aus der Grafschaft. Das 1969er Modell ist noch mit der ersten Lackierung unterwegs und wird beinahe täglich gefahren. Der „Freund des Tankwarts“ ist nicht kleinzukriegen. Überhaupt sah man vielen Fahrzeugen an, dass Benzin mal ein Pfennigartikel war. Ford Mustang, schwere Daimler und BMW, Maserati oder Jaguar verbrauchen auch heute noch reichlich Sprit.

Vom Bad Neuenahrer Kurpark ging es für die Teilnehmer auf eine große Schleife durch die Eifel und am Nachmittag zurück in den Park. Dort gab es dann für die erfolgreichsten Fahrerinnen und Fahrer am Abend Pokale und jede Menge Sachpreise, dazu Ahrwein und Benzingespräche.