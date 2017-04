Osterturnier der Ahrtalbouler

AHRWEILER. 144 Kugelkünstler spielen in Ahrweiler um den Sieg des Kajo-Schäfer-Gedächtnisturniers.

Von Christoph Lüttgen, 18.04.2017

Es war bereits die 27. Auflage des Osterturniers und doch war es eine traurige Premiere: Denn das traditionelle Zusammentreffen der Ahrtalbouler auf dem Ahrweiler Sportplatz musste erstmals ohne seinen Schöpfer Kajo Schäfer auskommen. Der langjährige Vorsitzende der Ahrtalbouler ist nach langer Krankheit am 14. Oktober vergangenen Jahres im Alter von 71 Jahren verstorben. Nicht nur weil der Wettkampf diesmal als „Kajo-Schäfer-Gedächtnisturnier“ deklariert wurde, schwebte der Geist des Übervaters des Ahrweiler Boulesports auch an diesem Tag über dem Geschehen.

Hat man in den vergangenen Jahren inmitten des Turniergewühls Kajo Schäfer ausfindig machen wollen, hatte man einfach nur nach dem markanten Hut Ausschau halten müssen. Denn der lederne Stetson war das Markenzeichen des Mannes, der 1990 den 1. Petanque-Club Bad Neuenahr-Ahrweiler „Ahrtalbouler“ gründetet, insgesamt elf Jahre dessen Präsident und seit Fusion mit dem TuS Ahrweiler vor gut zwei Jahren auch Abteilungsleiter war. Zudem führte er vier Jahre lang den Pétanque-Landesverband Rheinland-Pfalz. „Kajo war der Motor des Vereins“, erinnert sich Werner Helmrich, von 1995 bis 2001 selbst Präsident der Ahrtalbouler.

„Als wir uns 1996 das erste Mal auf dem Platz begegnet sind, hatten wir gleich einen besonderen Draht zueinander“, erinnert sich Norbert Greven, Präsident des Partnerclubs Bouliste Belvaux-Metzerlach. Die besondere Verbindung mündete 1999 in der Clubpartnerschaft zwischen Ahrweiler und Belveaux. Seitdem hat Greven kaum ein Turnier in Ahrweiler ausgelassen.

Trotz der andächtigen Stimmung und des teilweise regnerischen Wetters flogen auf dem Ahrweiler Sportplatz auch in diesem Jahr die Kugeln. Wie jedes Jahr waren auch diesmal wieder Spieler aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen sowie den Benelux-Ländern an die Ahr gereist. Darunter wieder Könner aus der Bundesliga sowie Landes- und deutsche Meister wie etwa Anthony Caquelard, der 2015 den Titel im Tête-à-tête holte. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Michel Klein und Alfred Clussprott sprang für den Wittlicher allerdings „nur“ der Sieg der Gruppe C heraus.

Das Finale der Gruppe A und damit das gesamte Turnier gewann das Triplette um Josué „Patou“ Andrianasoloaina vom 1. Boules Club „Pétanque“ Bad Godesberg, das sich in einem hochspannenden Finale mit 13:11 gegen die Belgierin Karin de Jong (PC Maaseik), Adama Nana und Herbert Bert (beide Köln) durchsetzte. Damit hatte sich „Patou“ nicht nur die Siegprämie in Höhe von 210 Euro, sondern auch die Kajo-Schäfer-Gedenkplakette verdient.