Gewerbe in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Der neue Citymanager Kevin Hengsberg stellt sich den Werbegemeinschaften der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler vor. Ein weiteres Thema war der neue Einkaufsführer.

Von Marion Monreal, 29.07.2017

Bürgermeister Guido Orthen stellte den Verantwortlichen der Werbegemeinschaften Kevin Hengsberg als neuen Citymanager der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler offiziell vor. Neben Volker Danko, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Aktivkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler, und Patrick Küpper, zweiter Vorsitzender der Werbegemeinschaft Aktivkreis und zugleich Vorsitzender der Kundenbindungssysteme AW- GrünCard, waren auch Martina Schuch und Henrik Geschier als Chefin und Vize der Werbegemeinschaft Ahrweiler ins Rathaus gekommen.

„Das Treffen hat dazu gedient, sich kennenzulernen, auszutauschen und zukünftige Aufgabenschwerpunkte festzulegen“, sagte Orthen. Dabei durfte sich Hengsberg über ein kleines Willkommensgeschenk freuen: Küpper überreichte dem neuen Mitarbeiter der Verwaltung eine GrünCard. Hengsberg verstärkt den Bereich Citymanagement/Wirtschaftsförderung und wird sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Einzelhandel beschäftigen. Das gemeinsame Ziel der Werbegemeinschaften und des Kundenbindungssystems ist, die Attraktivität des innerstädtischen Einzelhandels weiter zu verbessern. Aufgabe des Citymanagers ist es, die Ziele und Maßnahmen des „Masterplans Einzelhandel“ sowie des „Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler“ weiter zu konkretisieren und umzusetzen.

Gäste können kostenfrei WLAN nutzen

Der Bürgermeister verwies hier auf die bisher umgesetzten Maßnahmen: „Schon seit längerem ist in der Kreisstadt Handyparken möglich und seit April können sich Gäste und Bürger an vier zentralen Hotspots kostenfrei in ein öffentliches Wlan-Netz einloggen.“ Er erinnerte zugleich daran, dass sich Einzelhändler über einen Basiseintrag kostenfrei im Stadtportal online präsentieren können. Um weitere Zielgruppen und Aktivurlauber anzusprechen, entstünden in Kürze E-Bike-Ladestationen und schon jetzt lasse sich die Region mit Hilfe eines Wanderführers optimal erkunden.

Weiteres Thema war der jüngst erschienene Einkaufsführer. „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden und Gästen das vielfältige Angebot unserer Stadt auf diese Art und Weise übersichtlich präsentieren zu können“, erläuterte Volker Danko. „Der von Kunden und Händlern gewünschte Einkaufsführer bietet vor allem Touristen einen ersten Überblick über das Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsangebot sowie über die Lage der jeweiligen Ladenlokale im Stadtgebiet.“ Dazu sind in dem Faltblatt Betriebe, die Mitglied in einer der beiden Werbegemeinschaften sind, sowie alle gastronomischen Betriebe, die Mitglied im Ahrtal-Tourismus sind, auf einem übersichtlichen Kartenausschnitt aufgeführt. Besonders gekennzeichnet sind darin zudem alle Akzeptanzstellen der GrünCard Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Zur Mitnahme liegen die Einkaufsführer ab sofort im Einzelhandel, in Hotel- und Gastronomiebetrieben, beim Ahrtal-Tourismus, der Heilbad Gesellschaft, den Banken sowie im Rathaus aus. Darüber hinaus befinden sich weitere Ausgabestellen direkt an den Parkautomaten einiger zentraler Parkplätze. So könnten sich Besucher direkt bei ihrer Ankunft über das Angebot informieren. Über die Vorrichtungen an den Automaten freut sich auch Schuch. „Die Anbringung der Einkaufsführer an den Parkautomaten ist ein Erfolg. In den ersten Wochen mussten die Verteilboxen schon mehrfach nachgefüllt werden.“