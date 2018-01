Schulutensilien und Kleidung gesammelt

NONNENWERTH. In Südafrika liegt der Ort Skuinsdrif. Dort leistet Lena Siebert, die im vergangenen Jahr ihr Abitur am Franziskus Gymnasium Nonnenwerth absolviert hat, seit August einen Freiwilligendienst in einem Kindergarten.

Von Christoph Lüttgen, 21.01.2018

Denn da die Mittel des südafrikanischen Sozialministeriums zur Finanzierung der Einrichtung nicht ausreichen, ist der Kindergarten in besonderem Maße auf Unterstützung und Spenden angewiesen. Aus diesem Grund initiierte Lena Siebert gemeinsam mit anderen freiwilligen Helfern aus der Region im Herbst vergangenen Jahres die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Ziel war es, Spenden für die Kindergärten und Schulen in der North West Provinz zu sammeln. Auch an ihre alten Schule rührte sie die Werbetrommel und hatte rasch die gesamte Schulgemeinschaft von ihrer Idee überzeugt. Das Ergebnis war eine schulweite Spendenaktion. Die Schülervertretung übernahm die Organisation und begann, Schulutensilien und Kleidung zu sammeln.

Nach kurzer Zeit bereits waren große Mengen an Kreide, Knete, Schreibunterlagen, Stiften und andere in der Schule benötigte Dinge zusammengekommen. Auch eine beachtliche Anzahl an Kleidungsstücken befand sich bald im provisorischen Lager der Schule. Die Spenden wurden schließlich von den Schülersprechern und mit der tatkräftigen Unterstützung der Vertrauenslehrer Daniela von Schoenebeck und Peter Windheuser geordnet, in acht große Kartons verpackt und mit der Post auf die lange Reise nach Südafrika verschickt.

Nach bangem Warten und Hoffen, dass die Pakete nicht irgendwo auf der Reise verloren gehen, gestohlen oder von einer Zollbehörde gestoppt werden, meldete sich Lena Siebert beim SV-Team: Die Pakete waren wohlbehalten angekommen. Die ehemalige Nonnenwerth-Schülerin berichtete von begeisterten Kinderaugen beim Auspacken der Pakete. Die Aktion war ein voller Erfolg, so dass sich Lena Siebert im Namen der Kinder bei allen Beteiligten für das selbstlose Engagement der Schüler bedankte.