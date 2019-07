Erste Live-Konferenz in Ahrweiler

AHRWEILER. Gymnasiasten vom Calvarienberg nehmen Video-Kontakt zu Brieffreundinnen in Pakistan auf. Das soziale Projekt „Brücken bauen – Welten verbinden“ des Gymnasiums wird seit 2007 von der Lehrerin Susanne Alertz geleitet.

Sonst haben sie ausschließlich per Brief kommuniziert. Doch nun haben die Teilnehmer der Pakistan-AG des Ahrweiler Gymnasiums Calvarienberg erstmals ihre Brieffreundinnen auch live gesehen. Nicht in dem südasiatischen Land, sondern per Video-Konferenz, die Freiwilligendienstleistende Sunita Hameed in Ahrweiler mit sechs Brieffreundinnen aus Pakistan organisiert hatte. Unterstützt wurde sie von ihrer Kusine Alishba, die die Mädchen zusammengetrommelt hatte und einen Laptop zur Verfügung stellte.

„When do you come to Pakistan?“, fragt die neunjährige Ania aus Sadhoke in perfektem Englisch ihre Brieffreundin Julia aus Ahrweiler, wann sie nach Pakistan komme. Die 17-Jährige antwortete diplomatisch: „Das wird noch etwas dauern. Ich muss erst noch das Abitur machen.“

Eingeleitet wurde die Sitzung von Zwölftklässlerinnen des Ahrweiler Gymnasiums auf Englisch. Allerdings mussten Alishba und Sunita auf beiden Seiten manchmal übersetzen. Denn wenn die Fragen etwas komplizierter wurden, fehlte schon mal die passende Vokabel. Oder es war vielleicht auch die Aufregung, plötzlich derjenigen gegenüber zu sitzen, der man seit Jahren ausschließlich Briefe geschrieben hatte.

Die meistgestellten Fragen aus Pakistan waren: Wie geht es deiner Familie? Was arbeitet dein Vater? Hast du ein Haustier? Während die Kinder in Pakistan von Hühnern und Schafen sprachen, erzählten die Mädchen aus Ahrweiler von Hund, Katze oder sogar Pferd. Die Mädchen vom Calvarienberg machten den pakistanischen Mädchen Komplimente zu ihren bunten Kleidern. Dann folgten Fragen nach der Schule, den Lieblingsfächern und nach dem Berufswunsch.

Die Deutschen erfuhren, dass die Mango die Königin der Früchte in Pakistan ist. Als Antwort entschieden sie sich, den Apfel zum Obstkönig in Deutschland zu küren.

Die Achtklässlerinnen Jule und Leonie waren bei der Video-Konferenz überrascht, als die 17-jährige Qulzam sie auf Deutsch begrüßte. Grund war ein Jugendcamp in Sadhoke im vergangenen Jahr, bei dem Sana Iqbal, die 2013 als Freiwillige nach Deutschland gekommen war, interessierten Schülern Deutsch beigebracht hatte.

Das soziale Schulprojekt „Brücken bauen – Welten verbinden“ des Gymnasiums Calvarienberg wird seit 2007 von der Lehrerin Susanne Alertz geleitet. Es unterstützt arme Kinder in Pakistan, damit sie sich den Schulbesuch leisten können. Brieffreundschaften existieren, seitdem die Kinder in Pakistan Englisch lernen, was meistens erst in der siebten Klasse möglich ist.

Zum Abschluss der Video-Konferenz verabschiedeten sich die Mädchen passend zum Motto des Pakistan-Projektes „Brücken bauen – Welten verbinden“ mit dem Lied „Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn“. ⋌