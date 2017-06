Tourismus im Ahrtal

AHRWEILER. Der Eifelverein Ahrweiler freut sich über gute Resonanz beim Bezirkswandertag - trotz hochsommerlicher Hitze.

Von Christine Schulze, 13.06.2017

Was ein rechter Wanderer ist, den schrecken weder Regen noch Kälte. Hochsommerliche Hitze offenbar auch nicht. Denn zum Bezirkswandertag hatten sich am Sonntagmorgen 130 Wanderfreunde auf dem Ahrweiler Marktplatz eingefunden. Als ausrichtender Verein hatte die Ortsgruppe Ahrweiler zwei Routen ausgewiesen, acht und zwölf Kilometer weit, entlang der Weinberge hinauf auf die Grafschaft.

Gemeinsames Ziel war die Adenbachhütte, wo es sich nach getanem Werk gemütlich ausruhen und fröhlich plaudern ließ. Und wenn auch ältere Semester unterwegs bei der anstrengenden Witterung zu kämpfen hatten, erreichten alle unversehrt das Ziel.

Die kürzere Strecke führte zum Adenbachtor, weiter zur Winzerkapelle, dann ging’s über den Lantershofener Birnenweg, zum EVA-Turm und von da zum Ziel. Die Zwölf-Kilometer-Wanderer passierten die Römervilla, die Bunte Kuh und den Aussichtspunkt Fischberg. Von da wanderten sie runter nach Marienthal, wieder hoch zum Holzweiler Kreuz und ebenfalls zum EVA-Turm.

Heinz Ahrendt, Vorsitzender der Ortsgruppe Ahrweiler, hörte am Ende großen Dank für die Auswahl der schönen Wanderstrecken und für die Organisation der Bewirtung.

Gruppen aus der gesamten Region

Dabei hatte die Eventagentur „Ahr Tours“ geholfen, so dass nicht alle Mitglieder der ausrichtenden Ortsgruppe in die Bewirtung eingespannt werden mussten.

Eingeladen waren Gruppen aus der gesamten Region. Viele hatten sich angemeldet, andere hatten nichts von sich hören lassen oder erst beim zweiten Anlauf reagiert, wie Ahrendt berichtete. So trafen sich Wanderfreunde aus Adenau, dem Brohltal, Lind, Altenahr und Remagen mit Wanderfreunden aus vielen anderen Orten in der Umgebung.

Jedes Jahr organisiert eine andere Ortsgruppe den gemeinsamen Wandertag. Im vergangenen Jahr war die Großveranstaltung wegen des Kreisjubiläums ausgefallen, davor hatten die Brohltaler die Organisation übernommen. Wer im kommenden Jahr dran ist, wird noch entschieden, wie Ahrendt berichtete.

Zufrieden mit der Resonanz

Der Vorsitzende zeigte sich zufrieden mit der Resonanz trotz des hochsommerlichen Wetters. Er freut sich auch über die Entwicklung der Ortsgruppe Ahrweiler, die immer wieder neue Mitglieder finde, wenn auch die jüngere Generation sich kaum blicken lasse. „Wir freuen uns über junge Rentner, die mitmachen“, sagt er. Außerdem schlössen sich zunehmend Männer der Ortsgruppe an, so dass die Relation Männer: Frauen mittlerweile paritätisch sei. In der Vergangenheit seien zwei Drittel der Mitglieder Frauen gewesen. Im Verein würden die Einen von den Anderen unterstützt, berichtet Ahrendt, so übernehme die Ortsgruppe auch zunehmend soziale Aufgaben.

Folglich hat sich auch das Wanderprogramm den Mitgliedern angepasst. Neben den Sonntagswanderungen gibt es Mittwochswanderungen für Senioren und selbst eine Herrengruppe, die sich mittwochs trifft. Wenn auch hier die Anforderungen zunächst sehr anspruchsvoll waren, mussten sie mittlerweile zurück geschraubt werden. Schließlich sind alle älter geworden, sagt Ahrendt.

Wanderführer waren außer Ahrendt sein Stellvertreter Günter Frömbgen sowie Horst Böder, Reinhard Klotz und Klaus Jäger.