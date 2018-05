BAD NEUENAHR. In Bad Neuenahr feiert die Werbegemeinschaft zum 38. Mal ihr großes Straßenfest. Hier ist gute Laune Programm.

Von Thomas Weber, 28.05.2018

Drei Tage allerbeste Laune, das war Händlern, Gastronomen, Dienstleistern und ihren Kunden in Bad Neuenahr am Wochenende beschert. Zum 38. Mal feierte dort die Werbegemeinschaft das „Fest der guten Laune“. Flanieren, kaufen, feiern und die Kurstadt erleben, das war vor allen Dingen auf dem Platz an der Linde, dem Alter Markt, der Kurgartenstraße und in der Fußgängerzone angesagt. Dort wurde an den Tagen ein buntes Programm geboten. Passend dazu warteten die dort ansässigen Händler und Gastronomen mit vielfältigen Aktionen auf.

Besonders voll wurde es am gestrigen Sonntag, als gegen Mittag die Geschäfte ihre Türen öffneten. Da strömten die Gäste in Scharen in die Stadt. Glücksräder wurden gedreht, Gewinnspiele und satte Rabattaktionen erwarteten die Menschen. Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen hatten die gute Laune schon an den beiden ersten Tagen schnell verbreitet. Das Stadtfest zog schon da jede Menge Menschen an. Neben den Einkaufsbereichen waren der Kurpark mitsamt Kurgartenstraße eingebunden und boten Erholung pur. „Jazz im Park“ am Sonntag und das „Bad Neuenahrer QuAHRtett“ mit klassischen Melodien am Samstag sorgten für entspannte Klänge.

Zurück in die lebhaften Einkaufsstraßen

Vom Kaufhaus Moses über den Alter Markt wurde die Hauptstraße zu einem Marktplatz mit den verschiedensten Anbietern. Da boten fliegende Händler Schmuck, Dekorationsartikel oder Flohmarktwaren an. Dazwischen priesen Auto- oder Rollerhändler ihre mobilen Fortbewegungsmittel an. Frische Erdbeeren oder Spargel lockten Feinschmecker, Wohnen oder Mobilität im Alter waren Themen und auch örtliche Medien warben um Kunden.

Mittendrin war der Karneval präsent, die „Neuenahrer Schinnebröder“ ließen die Minifunken übers Parkett fegen und auch die Showtanzgruppe der Närrischen Buben aus Sinzig verbreitete närrisches Flair. Die Kinder konnten sich derweil an einem übergroßen Trampolin austoben oder das Karussell in Beschlag nehmen. Leseratten fanden bei den Bücher-Flohmärkten von Bunter Kreis, den Lions oder den Katzenschützern neuen Lesestoff, es duftete nach Crêpes, Waffeln oder Würstchen.

Die überwiegenden Angebote für Auge und Ohr aber gab es auf dem Platz an der Linde. Dorthin lockte die große Bühne die Menschen. Und dort war immer etwas los. Das begann schon am Freitagabend, als der „Kölsche Jung“ vor großer Kulisse Lieder aus der Domstadt erklingen ließ. Die Big Band des Joerres-Gymnasiums und die Lantershofener Musikfreunde ließen an den Folgetagen ihren satten Sound erklingen, der „Chor unterwegs“ lud zum Mitsingen ein, verschiedene Formationen der Tanzschule Zettler boten tolle Choreographien dar.

Als am Samstagabend die Partyband „Skybagg“ aufspielte und zum Tanz animierte, blieb kein Platz mehr frei. Hier ließ man es sich bei einem umfassenden kulinarischen Angebot gutgehen. Und auch die Funtastics Cheerleader sowie Orgelspieler Frank Heinen am Sonntag ernteten viel Beifall. Für andere Besucher war eher flanieren angesagt, gerade in der Poststraße wurde es oftmals ganz schön eng. Nur am Samstagnachmittag war es dort eher ruhig, denn viele Geschäfte blieben da geschlossen.