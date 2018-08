Rheinland-Abend zum Dank

Rheinischer Abend in Bad Neuenahr.

BAD NEUENAHR. Tennis Classics und Bad Neuenahr sind mittlerweile nicht voneinander zu trennen. Dass das Tennisturnier der Senioren so gut funktioniert, liegt auch an der Unterstützung durch Sponsoren und Funktionäre aus Wirtschaft, Politik und Sport.

Von Christoph Lüttgen, 05.08.2018

Als Ausrichter der Tennismeisterschaften der Senioren bietet der Hockey und Tennisclub (HTC) Bad Neuenahr den rund 650 Spielern nicht nur perfekte Bedingungen auf der Platzanlage im Lenné- und Kaiser-Wilhelm-Park, sondern auch eine Menge Abwechslung abseits des Platzes. Als Dank für die Unterstützung des nach eigenen Angaben größten Seniorenturniers der Welt luden der HTC und der Tennisverband Rheinland Sponsoren und Funktionäre aus Wirtschaft, Politik und Sport zum Rheinland-Abend ins historische Gasthaus Brogsitter Sanct Peter nach Walporzheim ein.

Unter den Gästen waren auch der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), Ulrich Klaus, der Staatssekretär der rheinland-pfälzischen Landesregierung, Günter Kern, und die Präsidentin des Sportbundes Rheinland, Monika Sauer. Erstmals gab es beim Rheinland-Abend keine Tischordnung. Vielmehr wurden die Plätze an den Tafeln per Losverfahren nach dem Zufallsprinzip vergeben. Nach einem Sektempfang gab Turnierdirektorin Annette Bartsch einen kurzen Überblick über das bisherige Turniergeschehen und die Maßnahmen, die man aufgrund der Hitze zum Wohle der Spieler getroffen hatte. So wurde auf den Plätzen Eiswasser deponiert, mit dem sich die Akteure kühlen konnten.

Eine Überraschung hatte der Seniorenreferent des DTB, Jürgen Vollstädt, mitgebracht. Er überreichte der Turnierdirektorin und dem HTC-Chef Karl-Horst Gödtel einen Pokal – als Auszeichnung für das Turnier und und das ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten. Auch der Beigeordnete der Stadt, Rudi Frick, selbst jahrelang Turnierdirektor, sprach der Turnierriege höchstes Lob aus. Angesichts der für dieses Jahr gekürzten Fördermittel appellierte er an die Verbände, die Meisterschaften auch künftig mit allen verfügbaren finanziellen Ressourcen zu unterstützen. Nach einem Menü nutzten die Besucher die Gelegenheit, die laue Sommernacht mit edlen Weinen des Hauses und angeregten Gesprächen zu verbringen.