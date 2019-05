Benefiz-Golfturnier in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Der Golf- und Landclub Bad Neuenahr (GLC) hat bei einem Benefizturnier 5000 Euro für die Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe erspielt.

Von Volker Jost, 05.05.2019

Der Golf- und Landclub Bad Neuenahr (GLC) gehört zu den 150 Golfclubs in Deutschland, die jährlich ein Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe ausrichten. Seit dem Jahr 2003 wurde auf der Bad Neuenahrer Anlage bereits eine Spendensumme von rund 86 000 Euro erspielt.

Auch diesmal kam wieder eine stattliche Summe zusammen: Kreissparkassen-Direktor Günter Witsch verkündete, dass ein Scheck über 5000 Euro an die Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe übergeben werde könne. Die Kreissparkasse (KSK) Ahrweiler unterstützt das Turnier schon seit vielen Jahren, ist ihr Schwesterinstitut Deka Bank doch seit zwölf Jahren Generalsponsor der Turnierserie. Die Deka hatte auch in Bad Neuenahr die Siegerpreise für die Golf-Wettspiele gestellt. Somit fließen die Spenden aus allen bundesweiten Turnieren zu 100 Prozent in die Arbeit der Deutschen Krebshilfe. Und dort kamen seit 1982, als das erste Krebshilfe-Golfturnier in Deutschland aus der Taufe gehoben wurde, acht Millionen Euro zusammen, an dem die Bad Neuenahrer Golfer einen nicht unerheblichen Anteil haben.

Die Deutsche Krebshilfe habe sich zur wichtigsten privaten Förderorganisation in Sachen Krebsbekämpfung entwickelt, so Witsch. Durch ihre Arbeit trage sie dazu bei, dass derzeit vier von fünf krebskranken Kindern geheilt werden könnten. Und auch die Hälfte aller erwachsenen Krebspatienten habe heute eine gute Chance auf Heilung. Die Deutsche Krebshilfe hat nach Witschs Worten seit ihrer Gründung zahlreiche Projekte initiiert und finanziert. Dies sei nur möglich durch die Unterstützung aus der Bevölkerung. In letzter Zeit gewinne das Thema Prävention immer mehr an Bedeutung, denn Experten schätzten, dass etwa der Hälfte der jährlich 500 000 Menschen mit Krebsdiagnose die Krankheit erspart bleiben könnte, wenn sie gesünder leben würden.

Ein vernünftiger Umgang mit UV-Strahlen, ein rauchfreies Leben, wenig Alkohol, eine gesunde Ernährung, ein normales Körpergewicht sowie ausreichend Bewegung – all das seien Faktoren, die jeder selbst beeinflussen könne. „Sie als Golfer bewegen sich schon viel. Das ist gut. Bleiben Sie dabei und integrieren Sie Bewegung in Ihren Alltag“, so sein Tipp. Die Sieger in den drei Netto- und den beiden Brutto-Klassen, die von GLC-Präsident Andreas Zeitler geehrt wurden, qualifizierten sich für eines von zwei Regionalfinalen im Golfclub Sprockhövel oder in Mudau. Das waren Christiane Meincke, Olaf van Iperen, Mathias Lücking, Jörg Arf, Horst Philipp, Fritz Pinhammer sowie Thomas und Michaela Dünker. Beim Regionalfinale haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich für das Bundesfinale zu qualifizieren.