Großfahndung der Polizei

Bad Neuenahr-Ahrweiler. In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am frühen Mittwochmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei fahndet nach zwei, möglicherweise bewaffneten Verdächtigen, bittet um Hinweise und richtet einen Appell an Autofahrer in der Region.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.03.2019

Die Polizei sucht nach zwei Tätern, die in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesprengt haben. Nach Angaben der Ermittler haben die beiden noch unbekannten Verdächtigen gegen 5.15 Uhr den Automaten an der Telegrafenstraße 7 gesprengt und flüchteten anschließend auf einem Motorroller in Richtung der nahegelegenen Fußgängerzone.

Bei der Tat entstand erheblicher Sachschaden. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben, sei noch unklar. Auch der genaue Tathergang werde noch ermittelt.

Die Beamten haben eine groß angelegte Fahndung eingeleitet und bitten Autofahrer in der Region, keine Anhalter mitzunehmen. Zudem warnen sie davor, dass die Täter bewaffnet sein könnten. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zur Flucht geben? Wer hat in der nähere Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten? Wer hat in den vergangenen Stunden oder Tagen Beobachtungen im Bereich des Automaten gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0261/1032690 entgegen.