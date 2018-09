Kirmes vom 5. bis 9. Oktober

BAD NEUENAHR. Die größte Kirmes des Ahrkreises lockt vom 5. bis 9. Oktober mit zahlreichen Attraktionen nach Bad Neuenahr. Besucher müssen Sperrungen und Umleitungen beachten.

Am ersten Oktoberwochenende steht Bad Neuenahr wieder ganz im Zeichen der größten Kirmes an der Ahr. Von Freitag bis Dienstag, 5. bis 9. Oktober, wird der Bereich um den Parkplatz City-Ost (Moses) dann zur attraktiven Festmeile. Die Kirmes wird offiziell am Freitag gegen 17 Uhr mit dem Fassanstich eröffnet. Alle Bürger sind zum Anstoßen auf das Gelingen des Volksfestes zu einem Bier eingeladen.

Die Stadtverwaltung hat erneut einen abwechslungsreichen Rummelplatz mit zahlreichen Attraktionen auf die Beine gestellt. Zum ausgewogenen Schausteller-Mix gehören Standardgeschäfte wie der Autoscooter Formel 1 Circus für die großen und der Mini-Scooter für die kleinen Festbesucher. Auch Musikexpress, Kinderkarussells, Schieß- und Wurfbuden, Belustigungs- und Süßwarenstände sowie Getränke- und Imbissbetriebe werden nicht fehlen. Die Riesenrutsche Taboga ist ebenfalls wieder dabei. Auf ihr erleben die Besucher eine 35 Meter lange Talfahrton aus 13 Metern Höhe.

Ein Highlight bietet der Schausteller Hans-Peter Markmann mit Europas größter Schaukel auf kleinster Grundfläche an. In der Riesenschaukel Nessy mit ihrem großen Schwingradius haben 50 Personen Platz und jede Menge Schaukelspaß. Eine rasante Fahrt wartet auf die Kirmesbesucher, wenn sie in der Krake mit 20 Gondeln an fünf gebogenen Armen, die um 360 Grad drehbar sind, Platz nehmen.

Wer als Erinnerung an die Bad Neuenahrer Kirmes ein Airbrush-Tattoo haben möchte, der ist bei „VIP Airbrush Tattoos Mobil“ bestens aufgehoben. Der Schausteller Friedrich Bügler präsentiert im „9D Action Cinema“ Filme mit tollen Effekten wie zum Beispiel Seifenblasen, Regen, Blitz und Donner, Nebel, Wind, Erdbeben und Schnee.

In diesem Jahr ist es den Organisatoren gelungen, mit dem „Haunted Castle“ etwas Ausgefallenes präsentieren zu können. Die Geisterbahn entführt den Gast auf zwei Fahrebenen, wo speziell designte Figuren für besonderen Nervenkitzel und Gruselstimmung sorgen. Abgerundet wird das Angebot mit dem Hochfahrgeschäft Jumpstreet, unter Kennern auch „Scheibenwischer“ genannt.

Mit einer Neuheit wartet das Volksfest auf: Frank Oberschelp besitzt seit 2017 das Hoch-Rundfahrgeschäft „Mr. Grafity“, das jetzt erstmals mit von der Partie ist. Nachdem die Passagiere Platz genommen haben und der Bügel verschlossen ist, werden sie auf rund 20 Meter Höhe gefahren. Die Scheibe, auf der die Gondeln angebracht sind, beginnt sich zu drehen und erreicht Geschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde. Dabei erleben die Fahrgäste eine Beschleunigung von fünf G und das Gefühl, die Erdanziehungskraft zu verlieren. Den farbenprächtigen Schlusspunkt der Kirmes bildet traditionell das Höhenfeuerwerk, das am Dienstag, 9. Oktober, um 21.30 Uhr beginnt.