Unfall an der Ahrweiler Römervilla

AHRWEILER. Bei einem Unfall auf der Ahrweiler Umgehung wurden zwei Autofahrerinnen leicht verletzt und drei Autos demoliert. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Zwei leicht verletzte Frauen, drei demolierte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der Bundesstraße 267, der Ahrweiler Umgehung, in Höhe der Römervilla ereignete.

Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Altenahr wollte an der Einmündung „Am Silberberg“ nach links in Richtung Römervilla abbiegen. Sie missachtete die Vorfahrt einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin aus Ahrweiler und kollidierte frontal mit deren Wagen.

Das Fahrzeug der Pkw-Fahrerin aus Ahrweiler wurde durch den Aufprall nach rechts geschleudert und stieß im Einmündungsbereich mit dem wartenden Fahrzeug einer weiteren Pkw-Fahrerin aus Ahrweiler zusammen. Die verletzten Frauen wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Bad Neuenahr gebracht. Alle Pkw mussten abgeschleppt werden.