Mayschoss. Durch die Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“ ließ sich eine 67-jährige Frau in Mayschoß von einem Täter-Duo so beeinflussen, dass sie nach vier Stunden einem Unbekannten nachts an der Haustür ihre Münzsammlung im Wert von 50 000 Euro aushändigte.

Wie die Polizei der Kreisstadt mitteilte, kam es zunächst in den späten Freitagabendstunden wieder vermehrt zu Anrufen sogenannter „Falscher Polizeibeamter“. Dabei gab eine unbekannte Person am Telefon an, ein ermittelnder Polizeibeamter zu sein und sich mit einem Diebstahl oder Einbruch zu beschäftigen. Dazu benötige er Angaben unter anderem zu den Vermögensverhältnissen der Bürger.

Bei dieser Betrugsmasche werden die angerufenen Personen oft stundenlang am Telefon gehalten und so unter Druck gesetzt, dass sie letztlich sogar an eine fremde Person Bargeld und Wertgegenstände herausgeben, mit dem Hintergrund, dass die Objekte durch die Polizei überprüft werden müssen.

In dem Fall, der nun die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Bad Neuenahr-Ahrweiler beschäftigt, kam es dann am Samstag, gegen 3 Uhr, zu einer konkreten Tat. Die Geschädigte ließ sich seit etwa 23 Uhr durch den Anrufer am Telefon so beeinflussen, dass sie schließlich einer weiteren Person, die noch während des Telefonats an der Haustür klingelte, ihre Münzsammlung im Wert von rund 50 000 Euro aushändigte.

Erst als das Opfer bei der Dienststelle in Ahrweiler nach den beiden vermeintlichen Beamten fragte, fiel ihr der Betrug auf. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich vor Anrufen dieser Art. Betroffene sollten immer zuerst Rücksprache mit ihrer örtlich zuständigen Dienststelle halten, ehe sie auf Forderungen eingehen.