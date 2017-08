Historisches Weinfest eröffnet

HEIMERSHEIM. Fackelspalier, Trommelwirbel und Ehrengeleit durch die Söldner von Milites Sentiacum kündigten am Freitagabend den ersten Höhepunkt des 22. historischen Heimersheimer Weinfestes an.

Auf einer Sänfte thronte die neue Weinkönigin Franziska I. Füllmann, als sie auf den Markt geleitet wurde. Unter dem kräftigen „Handgeklapper“ der Besucher reichte Verena I. Prior die Krone an die 20-Jährige weiter. Flankiert von ihren beiden Hofdamen Lisa Kraus und Sarah Rößel begrüßte die junge Frau, deren Mutter Patricia vor 25 Jahren das Amt der Weinmajestät inne hatte, das feierfreudige Volk. In ihren Dank an die Familie Louis sowie Hilde und Berthold Becker, die ihr in jungen Jahren die Arbeit des Winzers in den Steillagen nahegebracht und in ihr den Wunsch geweckt hätten, Weinkönigin am Fuße der Landskrone zu werden, bezog sie alle Winzer ein.

Einladung ins Mittelalter

„Lassen Sie sich die kommenden drei Tage verzaubern und tauchen mit mir ein in die schöne Welt der Sagen und Märchen. Erleben Sie hautnah die Zeit des Mittelalters und das bunte Treiben der Gaukler“, lud Franziska I. ein, bevor sie ihr Glas erhob. Das gemeinsame Hobby des Weintrios ist der Karneval, denn sie tanzen in der Showtanzgruppe Landskroner Hüppesje. Franziska I., die eine Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin in Koblenz absolviert, ist zudem noch im Backes- und im Tischtennisverein Ehlingen aktiv. Ihr zu Ehren setzt sich am Samstag um 15.30 Uhr der große Festzug in Bewegung.