17-Jähriger verletzt

BAD NEUENAHR. Dumm gelaufen: Ein 17-Jähriger, der am Samstagabend in einer Bad Neuenahrer Tankstelle zwei Flaschen Whisky gestohlen hatte, flüchtete so Hals über Kopf, dass er nicht auf den Verkehr achtete und vor einen Streifenwagen lief.

Von Marion Monreal, 21.05.2018

Bei der Kollision wurde der Jugendliche, der betrunken war, verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, wo auch eine Blutentnahme erfolgte.