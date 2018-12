Regionale Wirtschaft

KREIS AHRWEILER. Die Konjunktur im Kreis Ahrweiler zeigt sich in guter Verfassung. Es gibt eine positive Stimmung bei Firmeninhabern.

Trotz anhaltender weltwirtschaftlicher und handelspolitischer Unsicherheiten zeigte sich die Konjunktur im nördlichen Rheinland-Pfalz im Herbst weiterhin in einer positiven Verfassung. Das geht aus dem neuesten Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz hervor, der sich auf Antworten von rund 370 Unternehmen mit etwa 56 000 Beschäftigten stützt.

Auch im Landkreis Ahrweiler erhält die konjunkturelle Dynamik gegenüber der Frühsommerumfrage einen neuen Schub. Der IHK-Konjunkturklimaindikator, in dem die derzeitige Lage und die Aussichten für die Zukunft verrechnet werden, klettert von 123 Punkten in der Vorumfrage auf 131 Punkte und erreicht damit einen neuen Höchstwert oberhalb des aktuellen Indikators im IHK-Bezirk Koblenz (126 Punkte).

Erwartungssaldo ist gestiegen

„Ausschlaggebend für diese Entwicklung sind die deutlich gestiegenen Stimmungswerte der Unternehmen hinsichtlich der aktuellen und künftigen Geschäftslage“, erklärte IHK-Regionalgeschäftsführer Bernd Greulich. Hervorzuheben sind insbesondere die Geschäftserwartungen an die kommenden zwölf Monate. Hier springt der Erwartungssaldo von sechs Prozentpunkten im Frühsommer 2018 auf aktuell 19 Prozentpunkte. „Konkret geben 91 Prozent der Unternehmen an, dass sie in den kommenden zwölf Monaten mit gleichbleibenden bis besseren Geschäften rechnen“, so Greulich.

Zunehmende Beschäftigungsabsichten

Eine konjunkturfördernde Wirkung versprechen vor allem die zunehmenden Beschäftigungsabsichten der heimischen Unternehmen. Knapp jedes fünfte Unternehmen will seinen Personalbedarf im nächsten Jahr aufstocken, während lediglich zwei Prozent fürchten, sich von Mitarbeitern trennen zu müssen. Damit steigt die Einstellungsbereitschaft per Saldo um neun Prozentpunkte auf derzeit 19 Prozentpunkte (Frühsommer 2018: 10 Prozentpunkte).

Die Investitionsneigungen korrigieren sich hingegen nach unten und fallen per Saldo um sieben Prozentpunkte auf derzeit 29 Prozentpunkte ab. Mit den hohen Stimmungswerten und den erfreulichen Arbeitsmarktimpulsen ist jedoch von einer anhaltend guten Konjunktur im Kreis Ahrweiler auszugehen.