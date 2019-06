Bad Neuenahr-Ahrweiler. Eine Frau ist in der Nacht auf Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler erst auf einen 30 Meter hohen Baukran geklettert, um dann die Polizei zu Hilfe zu rufen. Die Feuerwehr brauchte dann ebenfalls Hilfe - ihre Leiter war zu kurz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.06.2019

Ein Höhen- und Rettungstrupp war nötig, um den Ausflug einer Frau in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu beenden. Wie Marcus Mandt, Leiter der Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler, dem GA vor Ort berichtete, war die Frau, die sich "in psychiatrischer Behandlung" befinde und "leicht verwirrt" sei, in der Nacht auf Dienstag auf einen 30 Meter hohen Baukran geklettert. Dort angekommen, rief sie telefonisch die Polizei zu Hilfe und bat darum, wieder von dem Kran heruntergeholt zu werden.

Die angerückte Feuerwehr musste ihrerseits um Hilfe rufen, denn ihre Leiter war mit 23 Metern Länge zu kurz, um an den Aufenthaltsort der Frau zu gelangen. Ein Spezialteam aus Boppard musste gerufen werden. Der Höhen- und Rettungstrupp sicherte die Frau schließlich und seilte sie ab.