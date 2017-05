Altstadtfest in Ahrweiler

"Rock on Wood" trat am Samstagnachmittag auf.

AHRWEILER. Musik, Marktstände und jede Menge Aktionen der Einzelhändler lockten Tausende von Besuchern nach Ahrweiler. Handel, Handwerk und Gewerbe präsentierten sich unter der Obhut der Werbegemeinschaft von ihrer besten Seite.

Von Thomas Weber, 08.05.2017

Zwei ganze Tage weniger als im vergangenen Jahr, aber dennoch ein tolles Fest der Händler und Gastronomen erlebte Ahrweiler am Wochenende. Waren es vor Jahresfrist dank optimaler Konstellation der Feiertage noch vier Tage, in denen sich die Rotweinmetropole präsentierte, so war das Altstadtfest 2017 auf zwei Tage beschränkt. An denen aber zeigte sich die Altstadt buchstäblich von ihrer Schokoladenseite.

Das ging schon am Samstagvormittag los, als strahlender Sonnenschein die Gäste bereits in Scharen anlockte. Als dann die Jazz-Formation „Auf drei“ erste schwungvolle Takte anstimmte, waren die auf dem Markt errichteten Sitzplätze schnell besetzt. Drumherum hatte die Werbegemeinschaft Ahrweiler wieder einen attraktiven Markt präsentiert, auf dem es streckenweise dank auch der Feuershow von „Gilbert“ heiß her ging.

Da gab es allerhand Dekoratives und Schmuckvolles für Hals, Haus oder Garten zu sehen und zu kaufen: Schmuck aus heimischen Steinen, Handarbeiten aus Ton, Glas, Heu oder Holz. Von der Kleinigkeit bis zum mannshohen Kunstwerk aus alten Balken waren Artikel jeder Größe im Angebot. Dazwischen dann Leckereien, Lakritz, Obst, Allgäuer Käse oder belgisches Bier aus der Partnerstadt Brasschaat.

Rund um die Tische und Bänke auf dem Markt lockten Bratwürste, Crepes, Bier oder Wein zum Verweilen unter freiem Himmel. Da konnte man die Seele baumeln lassen, ehe es dann zum Schlendern durch die Straßen rund um den Marktplatz ging. Es gab für jedes Alter etwas zu sehen oder zu erleben, für die jüngsten Gäste drehte sich ein Karussell, auf dem auch Bürgermeister Guido Orthen beim obligatorischen Rundgang durch die Altstadt zur Festeröffnung eine Runde drehte.

Ausstellung und Kinderflohmarkt

Etwas weiter am Weißen Turm waren die Künstler beheimatet. Kolja Schäfer-Senteur lud mitsamt seinen Schülerinnen und Schülern wieder dazu ein, den Kunstschaffenden bei deren Arbeit über die Schulter zu blicken und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp zu erhaschen. Ganz oben im Turm eröffnete Fotograf Hans-Jürgen Vollrath seine neueste Ausstellung mit großformatigen Motiven und Szenen aus der Natur, von Bauwerken oder aus dem Leben, viele davon nachträglich perfekt bearbeitet.

In der Zehntscheuer am Markt hatte ein Kinderflohmarkt seine Angebotstische aufgebaut. „Da gibt es doch sonst Kaffee und Kuchen, oder ist das an Weihnachten?“, fragte ein Gast, der wie viele der Besucher wohl zu den Stammgästen in Ahrweiler zählt, seine Frau. Derweil wandelte sich die Musik auf der Bühne, dem Jazz folgte am Samstagnachmittag ebenso beschwingter Blues. Am Sonntagmittag öffneten dann die Geschäfte. Die Sonne war zwar kein Gast des Altstadtfestes mehr, aber die am Morgen gefallenen Regentropfen hielten kaum jemanden davon ab, den Sonntagsausflug an die Ahr zu machen.

Händler locken mit Angeboten

Wie meist bei den verkaufsoffenen Sonntagen tummelten sich die vielen Menschen in den Einkaufsstraßen der Altstadt. Die Händler lockten dort nicht nur mit offenen Türen, sondern mit vielfältigen Aktionen. Bei den Optikern wurden Brillen kostenlos gereinigt, hier und da lockten Gewinnspiele mit attraktiven Preisen. Glücksräder drehten sich und versprachen kleine Gewinne für jeden, der sich versuchte. Viele der Anbieter gewährten kleine und größere Rabatte auf ihre Artikel, vor allem Frühjahrs- und Sommermode war teilweise bereits reduziert. Unter die, die sich durch die Fußgängerzone bewegten, mischten sich Gaukler und Zauberer mit allerlei Tricks, die sowohl die älteren als auch die ganz jungen Altstadtfestbesucher zu animieren wussten.

Auf der Marktbühne wurde es derweil wieder stimmungsvoll. Das Bonner Duo „Marion & Sobo“ entführte seine Zuhörer auf eine musikalische Weltreise mit den Schwerpunkten Swing und Gipsy. Am Nachmittag wurde es dann auch auf der Bühne voll, da nahm das Blasorchester Brohltal dort Platz und sorgte mit zünftigen Klängen für Volksfeststimmung.

Gut zu tun hatten an beiden Tagen auch die Ahrweiler Gastronomen, die Spezialitäten auf ihren Speisekarten hatten. Renner im Mai war dabei natürlich der heimische Spargel, den es in verschiedenen Variationen gab – dazu ein Glas Ahrtaler Wein und schon war es für viele der Besucher ein gelungener Besuch in der Ahrweiler Altstadt.