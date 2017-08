Energieversorger investiert weiter

BAD NEUENAHR. Die Ahrtal-Werke bauen ihr Netz in Richtung Bad Neuenahrer Innenstadt aus. Die Brücke an der Spielbank muss vorübergehend gesperrt werden.

Die vor sieben Jahren gegründeten Ahrtal-Werke bauen ihr Fernwärmenetz weiter aus. Momentan wird die Erschließung der Innenstadt von Bad Neuenahr im Bereich der Linden-, Hans-Frick- und Jülichstraße in Angriff genommen.

Um die Innenstadt von Bad Neuenahr an das bestehende Fernwärmenetz anzuschließen, ist allerdings eine weitere Querung der Ahr erforderlich. Dies in Höhe der Casinobrücke. „Hierzu sind umfangreiche Arbeiten notwendig. Um die neuen Fernwärmeleitungen unter der Brücke befestigen zu können, muss diese mit einem Hängegerüst umbaut werden“, teilte der lokale Energieversorger mit.

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler nutzt das Gerüst zunächst, um den Korrosionsschutz der Brücke zu überarbeiten. Anschließend werden die alten Dampfleitungen unter der Brücke entfernt und neue Fernwärmeleitungen angebracht. In diesem – ersten – Bauabschnitt, der voraussichtlich zwei Wochen in Anspruch nehmen wird, steht die Brücke für die Fußgänger weiterhin zur Verfügung.

Das ändert sich im Anschluss. Nach derzeitiger Planung werden die neuen Fernwärmeleitungen auf der südlichen sowie der nördlichen Seite zwischen dem 24. August und dem 14. September verlegt und angebunden. In diesem Zeitraum kann die Brücke nicht genutzt werden und bleibt daher für Fußgänger gesperrt. Die Ahrtal-Werke seien bemüht, die Arbeiten zügig fertigzustellen, damit die Brücke bald wieder ihrer ordnungsgemäßen Nutzung zugeführt werden kann, so das Unternehmen. Bei Fragen zu den Baumaßnahmen sind die Ahrtal-Werke per Mail unter info@ahrtal-werke.de oder auch per Telefon unter0 26 41/91 75 50 zur Verfügung.