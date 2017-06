Verkehrsunfall kostet zwei Menschen das Leben

ALTENAHR. Auf der Umgehungsstraße Altenahr sind am späten Dienstagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Menschen ums Leben gekommen.

Von Günther Schmitt, 13.06.2017

Mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Nach ersten Informationen ist ein vollbesetzter Pkw aus den Niederlanden von Altenahr kommend in Richtung Bonn auf die Umgehungstraße aufgefahren. Kurz vor dem Ditschardttunnel soll der Niederländische Fahrer dann ein Wendemanöver versucht haben.

Das wurde dem Fahrer eines Pkw mit Bonner Kennzeichen zum Verhängnis. Er war durch den Tunnel in Richtung Adenau unterwegs und fuhr in das wendende Fahrzeug. Die Insassen des Bonner Pkws wurden schwer verletzt. Fahrer und Beifahrer des niederländischen Wagens starben noch am Unfallort. Die Mitfahrer wurden schwer verletzt.

Weitere Berichterstattung folgt.