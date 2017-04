Unfall in Ahrweiler

KREIS AHRWEILER. Auf der A 61 ist es am Samstagnachmittag zwischen den Autobahndreiecken Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler in Fahrtrichtung Köln zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und erheblichem Sachschaden gekommen.

Den Hergang des Unfalls schildert die Autobahnpolizei Mendig wie folgt: Ein 50-jähriger Mann befuhr mit seinem Lamborghini Aventador die A 61 in nördlicher Richtung. Kurz hinter der Ahrtalbrücke verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug in die Mittelschutzplanke ein. Dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und schleuderte in den rechten Straßengraben. Da fuhr der Sportwagen noch etwa zehn Meter die Böschung hoch, überfuhr mehrere Sträucher und Bäume und blieb schließlich liegen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro.

Der Fahrer befand sich alleine im Fahrzeug und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Bad Neuenahr gebracht. Ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die A 61 musste Fahrtrichtung Norden für rund 30 Minuten voll gesperrt werden.

Christoph Weber, Sprecher der Autobahnpolizei Mendig: „Der entstandene Rückstau floss nur sehr langsam ab, da sensationslüsterne Verkehrsteilnehmer dem Abschleppvorgang leider mehr Aufmerksamkeit zukommen ließen als der eigenen Verkehrsteilnahme. Daher ereignete sich im Rückstau ein Auffahrunfall. Es entstand lediglich Sachschaden.“