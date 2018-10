BAD NEUENAHR. Kreisparteitag in Bad Neuenahr: Die Liberalen hoffen auf fünf Mandate bei der Kreistagswahl. Die Zahl der Mitglieder ist stark angewachsen.

Die FDP im Kreis Ahrweiler sieht sich weiter im Aufwind, nachdem die Partei noch vor einigen Jahren nahezu am Boden lag. Sie flog aus dem Bundestag, scheiterte bei der Landtagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde. Der Wiedereinzug ins Berliner und ins Mainzer Parlament wurde dann geschafft, seither ist man bei den Liberalen wieder obenauf.

Besonders bemerkenswert: Die FDP im Kreis Ahrweiler hatte bei den jüngsten Landtagswahlen sowohl bei den Erststimmen als auch bei den Zweitstimmen das beste Ergebnis in ganz Rheinland-Pfalz erzielt und das Ergebnis im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 verdoppelt. Beim Kreisparteitag war nun Optimismus abgesagt.

Die gestiegene Beliebtheit der FDP lässt sich auch in einem deutlichen Plus an Mitgliedern bemessen: Innerhalb eines Jahres stieg die Mitgliederzahl im Kreis Ahrweiler um 21 Prozent von 119 auf 144 an. Zudem konnte man die einige Zeit brachliegenden Ortsverbände in Altenahr, Bad Breisig, Remagen und der Grafschaft wieder reaktivieren.

„Wir haben die Fahne hochgehalten, wir spielen wieder mit“, sagte der Kreisvorsitzende Uli van Bebber beim Kreisparteitag im Ringhotel Giffels Goldener Anker. Es gelte nun, das Profil weiter zu schärfen. Die Voraussetzungen für die Liberalen seien günstig, zumal CDU und SPD „schwächeln“. Van Bebber: „Die Zeiten, in denen die machen konnten, was sie wollten, sind vorbei.“

Mit einer guten Mannschaft wolle die FDP wieder in den Kreistag einziehen. Die Hoffnung der Partei: fünf Mandate. Christina Steinhausen, Ulrich van Bebber und David Jakobs führen die Kreistagsliste an, gefolgt von Brigitte Schmickler, Ulrike Weiß, Sebastian Czernik, Wolfgang Reuß, Werner Kaiser, Dirk Herminghaus und Volker Thormann. Insgesamt sieht die Liste 58 Kandidaten vor.

Roderich Graf von Spee aus Sinzig wurde für 50-jährige Mitgliedschaft in der FDP ausgezeichnet, Volker Thomas, ebenfalls aus Sinzig, ist seit vier Jahrzehnten Mitglied. Beide erhielten Urkunden mit der Aufschrift „Danke!“.