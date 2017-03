Unfallstatistik im Ahrkreis

Eine Frau ist bei diesem Unfall auf der A 61 in Höhe der Ahrtalbrücke am 27. Juni vergangenen Jahres ums Leben gekommen. Sie war aus ihrem Fahrzeug gestiegen und von einem Lastwagen erfasst worden. GAUSMANN

KREIS AHRWEILER. Polizei legt Statistik für die Autobahnen A 61 und die A 48 vor. Ein polnischer Sattelzugfahrer war mit 2,87 Promille unterwegs.

1055 Verkehrsunfälle haben sich im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation (PASt) Mendig ereignet. Davon wurden 754 Unfälle auf der A 61 mit den Zubringern A 571 (Sinzig) und 573 (Ahrweiler) sowie 301 Unfälle auf der A 48 registriert. Entgegen dem Landestrend, hier wurde ein Anstieg der Verkehrsunfälle um 2,6 Prozent registriert, ist bei der PASt Mendig ein Rückgang von 4,9 Prozent zu verzeichnen. Das geht aus der Unfallstatistik hervor, die Heribert Hänzgen für die Autobahnpolizei vorgelegt hat.

Trotz Rückgangs der Verkehrsunfälle ist die Anzahl der Unfälle mit Personenschäden von 90 auf 120 gestiegen.

Dabei ist auch die Gesamtzahl der Personen, die verletzt wurden, von 121 im Jahre 2015 auf 179 im Jahre 2016 gestiegen. „Bei den 120 Unfällen mit Personenschaden wurden fünf Verkehrsteilnehmer getötet, 30 schwer- und 144 leicht verletzt. Bei den vier Unfällen mit getöteten Personen war die Ursache plötzliches Blitzeis auf der Fahrbahn, nichtangepasste Geschwindigkeit in der Abfahrt, betreten der Autobahn durch einen Fahrzeugführer nach einem Verkehrsunfall und mangelnder Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden“, nennt Hänzgen die Ursachen.

Die Autobahnpolizei Mendig ist zuständig für die A 61 vom Meckenheimer Kreuz bis Metternich sowie die A 48 vom Koblenzer Kreuz bis Ulmen. Insgesamt werden 102 Kilometer Autobahn betreut. Die tägliche Belastung der A 61 liegt bei 72 000 Fahrzeugen (22 Prozent Lastwagen), die der A 48 bei 31 000 Fahrzeugen (17 Prozent Lastwagen).

Wie in den Vorjahren ist die Hauptunfallursache bei der PASt Mendig nicht angepasste Geschwindigkeit. 240 Verkehrsunfälle oder 22,7 Prozent wurden dieser Ursache zugeordnet. An zweiter Stelle folgt mit 18,3 Prozent mangelnder Sicherheitsabstand, an dritter Stelle stehen mit 7,7 Prozent Fehler beim Überholen, bei 5,9 Prozent herabgefallene Ladungsteile. Zudem gab es 120 Wildunfälle und 61, die auf technische Mängel zurück zu führen sind. An 436 Verkehrsunfällen waren Lastwagen beteiligt. Hänzgen: „Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 155 Unfälle oder 20,8 Prozent. Bei 344 Verkehrsunfällen war der Lkw-Fahrer Hauptverursacher. Dies bedeutet, dass insgesamt 32,6 Prozent aller Verkehrsunfälle bei der PASt Mendig durch Lkw-Fahrer verursacht wurden. 2015 Vorjahr waren es 36,1 Prozent.“

Wurden im Jahre 2015 noch 247 Verkehrsunfälle mit Flucht registriert, so waren es im Berichtsjahr 213. Das ist ein Rückgang um 13,7 Prozent. Aber auch die Aufklärungsquote ist gesunken: von 37 auf 32 Prozent.

14 Verkehrsunfälle (plus 3) gehen auf Alkoholeinwirkung zurück, sieben (plus 2) auf Drogeneinfluss. Bis auf eine 36-jährige Frau, die ihren Pkw mit 1,62 Promille führte, waren alle Fahrzeugführer Männer. Bei den Alkoholunfällen waren die Fahrzeugführer in jeweils sieben Fällen mit Pkw und in sieben Fällen mit Lkw unterwegs.

Im Gegensatz dazu wurden die Drogenunfälle in einem Fall durch einen Sprinterfahrer und in sechs Fällen durch Pkw-Fahrer verursacht. „Jahressieger“ war ein 37-jähriger polnischer Sattelzugfahrer mit 2,87 Promille. Insgesamt wurden bei den Unfällen mit der Ursache „berauschende Mittel“ fünf Personen leicht und eine Person schwer verletzt. 61 Fahrer unter Drogen und 28 unter Alkohol waren aufgefallen und wurden aus dem Verkehr gezogen.

Hänzgens Fazit: „Es ist positiv zu bewerten ist, dass entgegen dem Landestrend die Verkehrsunfälle bei der PASt Mendig leicht rückläufig waren. Negativ ist, dass bei den Unfällen mit Personenschäden ein Anstieg von 33,3 Prozent zu verzeichnen ist. Damit haben die Personenschäden wieder das hohe Niveau von 2014 erreicht. Damals wurden insgesamt 186 Personenschäden registriert. Ziel der PASt Mendig ist es, die Hauptunfallursachen Geschwindigkeit, mangelnder Sicherheitsabstand und Fehler beim Überholen zu bekämpfen. Das wollen wir durch verstärkte Verkehrskontrollen erreichen. Dadurch erhoffen wir uns auch einen Rückgang der Verkehrsunfälle mit Personenschäden.“