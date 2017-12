Vorfall im Lenné-Park

Bad Neuenahr. Ein Exhibitionist soll am Dienstag eine 16-Jährige im Lenné-Park in Bad Neuenahr verfolgt haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Einer schlimmen Situation sah sich am Dienstagmorgen eine 16-jährige Schülerin im Bad Neuenahrer Lenné-Park ausgesetzt. Auf ihrem Schulweg ging sie um kurz vor 9 Uhr von der Landgrafenstraße kommend durch den Park in Richtung Are-Gymnasium. Dort traf sie auf einen Mann, der offensichtlich in der Öffentlichkeit urinierte. Zunächst schenkte die Jugendliche diesem Umstand keine Beachtung und setzte ihren Schulweg fort.

Der Mann folgte ihr aber, woraufhin sie sich umdrehte und erkannte, dass er ihr mit entblößten Genitalien nachlief. Die Geschädigte lief nun in Richtung Twin-Schwimmbad, wo sie zum Glück auf weitere Schüler und eine Lehrerin traf. Der Exhibitionist erkannte diese Situation und entfernte sich daraufhin in Richtung Landgrafenstraße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, normale Statur, helle Haut. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und trug eine graue Mütze.

Die Polizei der Kreisstadt bittet Zeugen, sich unter 0 26 41/97 40 zu melden.