Kultur in Bad Neuenahr

Für alle Veranstaltungen, die in der Konzerthalle im Kurpark Bad Neuenahr geplant waren, hat die Heilbad Gesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler kurzfristig Lösungen gefunden. Die Sperrung der Großen Konzerthalle aus statischen Gründen – Beton der alten Deckenkonstruktion ist inzwischen so korrodiert, dass ein erforderliches Sicherheitsniveau nicht mehr erreicht werden kann – hat es erforderlich gemacht, Veranstaltungen an alternative Spielstätten zu verlegen oder andere organisatorische Optionen zu finden (der GA berichtete).

„Es ist insbesondere mehreren langjährigen Kooperationspartnern zu verdanken, dass wir so schnell unseren Gästen ab Donnerstag, 16. August, wieder alle geplanten Veranstaltungen anbieten können“, so Prokuristin Barbara Knieps. Die Heilbad Gesellschaft wird demnach die Veranstaltungen sowohl im Barocksaal des städtischen Rathauses als auch in der Bar „Belle Epoque“ des Steigenberger Hotels Bad Neuenahr und im Theatersaal des Augustinums Bad Neuenahr durchführen.

Veranstaltungen sind abhängig vom Wetter

So sehen die Planungen konkret aus: Die regelmäßigen Konzerte im Park wird an verschiedenen Spielorten angeboten, insbesondere im Barocksaal des Rathauses. Alle Informationen zu den Konzerten mit den jeweiligen Spielorten stehen ab Montag, 13. August, als Flyer in der Gäste-Information am Kurpark, Kurgartenstraße 13, sowie als Download unter www.das-heilbad.de zur Verfügung.

Die zwei noch ausstehenden Termine „Jazz im Park“ am Sonntag, 26. August, mit dem Trio „Jazzkrönung“ und am Sonntag, 23. September, mit dem „Trio Indigo feat. Mara Minjoli“ werden bei schönem und warmem Wetter im Kurpark durchgeführt. Bei schlechtem Wetter müssen die Veranstaltungen laut Heilbad Gesellschaft leider ausfallen. Jeweils am vorherigen Samstag können sich Interessierte ab 13 Uhr unter www.das-heilbad.de oder unter www.facebook.com/dasheilbad erkundigen, ob die Veranstaltung stattfindet.

Der für Donnerstag, 20. September, ab 19.30 Uhr vorgesehene Comedy-Abend „Sekt & the City – Teil 3“ ist in den Theatersaal des Augustinums, Am Schwanenteich 1, verlegt. Der Saalplan wurde entsprechend angepasst. Alle bereits erworbenen Tickets behalten weiterhin mit der aufgedruckten Reihen- und Sitzplatznummerierung ihre Gültigkeit.

Den angekündigten Termin „Klassik für kleine Ohren – Ein Konzert für Kinder ab fünf Jahren“ am Sonntag, 16. September, von 15.30 bis 16.30 Uhr, bietet die Heilbad Gesellschaft im Barocksaal des Rathauses an.

Alle Infos sind in der Gäste-Information am Kurpark, Kurgartenstraße 13, 0 26 41/9 17 55 40 oder unter www.das-heilbad.de erhältlich.