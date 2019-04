Polizei bittet Zeugen um Hinweise

KREIS AHRWEILER. Erneut kam es in Bad Neuenahr-Ahrweiler und auf der Grafschaft zu Wohnungseinbrüchen beziehungsweise blieb es in einem Fall bei dem Versuch, in ein Haus einzusteigen.

Wie die Kriminalinspektion Mayen mitteilte, versuchten unbekannte Täter schon am Donnerstag, 11. April, zwischen 21.30 und 22.50 Uhr, in ein Haus an der Heppinger Straße im Stadtteil Heimersheim einzudringen. Die Einbrecher schlugen in dem Einfamilienhaus eine Scheibe ein.

Mit der gleichen Masche gingen Einbrecher zwischen Sonntag, 14. April, 19.45 Uhr, und Montag, 15. April, 9 Uhr, in der Landskroner Straße in Oeverich vor. Auch dort schlugen sie eine Scheibe ein und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben kann, die im Zusammenhang zu den Einbrüchen stehen könnten, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mayen, 0 26 51/80 10 oder der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, 0 26 41/97 40 in Verbindung zu setzen.