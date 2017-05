Ministertreffen in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Randgeschehen bei der G20-Konferenz. Keine Behinderungen durch Absperrungen. Bürger zeigen Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen.

„We are the World“ – das passte auch zum „Familienfoto“, zu dem sich die Staatengemeinschaft unter großen Sicherheitsvorkehrungen zwischen Kurhaus und Steigenberger Hotel für die Kameras der internationalen Presse aufstellte. In Kooperation mit der Stadt überreichte „Hausherrin“ Andrea Nahles ihren Kollegen Rucksäcke mit der jeweiligen Landesflagge sowie Ahrtaler Produkten wie Ahrwein und Bad Neuenahrer Heilwasser. Einen ersten Eindruck von der Region schien Chinas Minister Yin Weimin gewonnen zu haben. Er freute sich bei der Eröffnung, „dass wir im schönen Bad Neuenahr zusammengekommen sind“.

Behinderungen durch die Absperrungen des Kurviertels gab es keine. „Die Verkehrsregelung lief bislang problemlos ab“, so Udo Schumacher, Leiter des Ordnungsamtes. Verständnisvoll hätten auch die Bürger reagiert, erklärte Rathaussprecher Dominik Schmitz. Fragen seien beispielsweise aufgekommen, ob Handwerker das Haus anfahren könnten.

Aufgrund der prominenten Gäste ist im Kurviertel bis heute, 15 Uhr, auch ein Notarztwagen des DRK-Ortsverbandes stationiert. „Rein präventiv. Er wurde noch nicht benötigt“, so DRK-Sprecher Michael Alberti. ⋌