Präsentation in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Zum dritten Mal ist die Lebens Art Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle mit 90 Ausstellern zu Gast in der Kreisstadt Bad Neuanahr. Die dreitägige Lebens Art Messe bietet Besuchern 90 Aussteller.

Ein Garten im Park? Ein wandelnder Baum? Eine brennende Weltkugel? „Das gibt's doch gar nicht!“ Doch: in Bad Neuenahr. Als grünes Wohnzimmer mit allein vier temporären Gärten von Betrieben aus dem Kreis Ahrweiler lädt derzeit der Bad Neuenahrer Kurpark zum Flanieren, Genießen, Verweilen und Einkaufen ein.

Zum dritten Mal ist die Lebens Art Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle mit 90 Ausstellern zu Gast in der Kreisstadt – ein neues Format, das die Ahrtalschau ablöste, aber immer noch von der Lübecker „Das Agentur Haus GmbH“ organisiert wird. Daher dankte Schirmherr Bürgermeister Guido Orthen bei der Eröffnung des dreitägigen Outdoor-Events auch Geschäftsführer Martin Schmidt und seinem Team für die Treue zur und das Vertrauen in die Kreisstadt.

Hoffnung auf gutes Wetter

Als beim offiziellen Rundgang Regen niederprasselte, erinnerten sich alle ans vergangene Jahr. Das verheerende Unwetter Anfang Juni hatte die Ahr bis auf fünf Zentimeter bedrohlich nah an den Park rücken lassen. „Wir mussten nicht abbrechen, aber die Feuerwehr stand schon Gewehr bei Fuß“, sagte Projektassistentin Eva Gehrke. Umso mehr sei den Ausstellern für ihren Mut zu danken, wiederzukommen, so Orthen: „Sie sind eben Unternehmer, nicht Unterlasser, daher wünsche ich nicht nur, dass sich die positiven Wetterprognosen bestätigen, sondern sie auch gute Geschäfte machen. Auch wenn manche denken, dass in Bad Neuenahr nur noch gewohnt wird: Hier wird gearbeitet und Geld verdient.“

Durch die Affinität der Menschen zum Thema Garten, kann die Lebens Art auch ruhig als laute Trommel für die Landesgartenschau angesehen werden. Saxofon und Kontrabass spielte derweil das Duo „Jazz Inspired“. Christian Meringolo und Freunde sorgten als „Musica live“ für Schwung am Stand der Villa Sibilla, dessen Küchenchef Hans-Josef Patt den Smoker anheizte. In den Alleen roch es nach Kaffee, die Ahrtal-Räucherei bot Forelle und Aal auch „to go“ an.

Programm mit Modenschau und Tanzvorführungen

Rolf Doro aus Pirmasens präsentierte die brennende Weltkugel aus Corten-Stahl, in der ein Parafin-Stroh-Gemisch bis zu drei Stunden brennt. Hingucker waren aber auch die Fackeln von Jens Müller aus Neuruppin, die dank in Rapsöl getränkter Toilettenpapierrollen im Garten für schönes Licht sorgen, oder alte, verzierte Gasflaschen.

Vom wärmenden Feuer zum kühlenden Nass: Whirlpools und Jacuzzis lockten neben Strandkörben zum Entspannen, aber auch die Gartenbaumeister integrierten das Element in ihren Schaugärten. Apropos Schau: Ein auf Stelzen wandelnder Baum als Walking Act, Tanzvorführungen und eine Modenschau am Sonntag runden das Programm ab. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 19, am Sonntag bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro, ermäßigt sechs.

Infos unter: www.lebensart-messe.de