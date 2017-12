1756 Wanderer haben mitgemacht

KREISSTADT. Insgesamt 112 Terrainwanderungen hat die Heilbad Gesellschaft Neuenahr-Ahrweiler von Januar bis Dezember angeboten. Jan Ritter und Christian Steinbach dankten seitens der Gesellschaft den Wanderführern und ließen das Wanderjahr 2017 Revue passieren.

Zahlreiche Wanderer trafen sich auf Einladung der Heilbad Gesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Jahresabschlusswanderung. Die letzte Terrainwanderung 2017 führte vom Kurpark Bad Neuenahr über die Bergstraße zur Professor-Wagner-Hütte und zurück über den „Dellmich“ und die Weinbergstraße.

Die anschließende Einkehr im „Alt Beul“ bot Jan Ritter und Christian Steinbach von der Heilbad Gesellschaft Gelegenheit, den Wanderführern Horst Saame, Klaus Jäger, Margit Auster und Christine Nägler für ihr Engagement zu danken und das Wanderjahr 2017 Revue passieren zu lassen. Ein besonderer Dank galt Margit Auster, die an diesem Nachmittag von der Heilbad Gesellschaft als langjährige Wanderführerin offiziell verabschiedet wurde.

Insgesamt hat die Heilbad Gesellschaft von Januar bis Dezember 112 Terrainwanderungen angeboten. Die Wanderungen starteten am Kurpark oder am Bahnhof Bad Neuenahr und führten Interessierte auf die schönsten Strecken rund um Bad Neuenahr-Ahrweiler und im ganzen Ahrtal. 1756 Wanderer nahmen in 2017 insgesamt teil. Der beliebteste Wander-Monat war der März. Allein in diesem Monat nutzten 222 Teilnehmer die angebotenen Wandertermine. Als erfolgreich stellten sich die Bemühungen heraus, mehr Übernachtungsgäste für dieses Angebot zu gewinnen. Deren Anteil konnte gegenüber dem Vorjahr um rund 50 Prozent gesteigert werden.

Auch 2018 bietet die Heilbad Gesellschaft die Terrainwanderungen weiter an. Die erste Wanderung im neuen Jahr beginnt am Mittwoch, 3. Januar, um 13 Uhr ab dem Bahnhof Bad Neuenahr. Von dort aus geht es mit der Bahn nach Walporzheim. Die Wanderung führt über die St. Josef-Brücke und den Ahrtalweg nach Dernau sowie über den Rotweinwanderweg schließlich zur gemeinsamen Einkehr in „Försters Weinterrassen“. Die Rückfahrt erfolgt mit der Bahn nach Bad Neuenahr.

Infos im Service-Center der Heilbad Gesellschaft, Kurgartenstraße 13, 0 26 41/9 17 55 40 oder unter www.das-heilbad.de.