Weihnachtsmesse im Freien

Weihnachten unter der Brücke war für viele Gläubige an Heiligabend eine besondere Erfahrung.

27.12.2016 BAD NEUENAHR. Mehrere hundert Gläubige versammelten sich an Heiligabend im Freien zwischen Heppingen und Bad Neuenahr.

Wo würden Josef und die hochschwangere Maria landen, wenn sie nicht vor 2000 Jahren nach Nazareth, sondern in diesen Tagen nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gekommen wären? Wenn sie dort kein Hotel, keine Unterkunft, keine Bleibe gefunden hätten, weil es kein freies Zimmer gab, oder weil sie vielleicht kein Geld hatten? Vielleicht wären sie dann als Obdachlose unter einer Brücke gestrandet, weil Viehställe mit Ochs und Esel weit und breit nicht zu sehen sind.

Dieses Szenario gab es am Heiligabend in Form eines außergewöhnlichen Gottesdienstes. Der fand fernab der warmen und hell beleuchteten Kirchen statt. Unter einer Brücke gleich neben dem Apollinarisbrunnen am sogenannten „Gummiweg“ zwischen Heppingen und der Kurstadt.

Pastor Jörg Meyrer sprach von einem Experiment, dessen Ausgang er nicht kenne. Mit immer neuen Ideen versucht die Kirche derzeit die Gläubigen, die ihr in Scharen davonlaufen, zu halten und an sich zu binden. Der „Heiligabend unter der Brücke“ war sicherlich ein ungewöhnlicher Schritt, aber offensichtlich einer in die richtige Richtung. Denn es waren mehrere hundert Menschen, die sich unter der Brücke eingefunden hatten.

Was hätte man vorab erwarten können? Einen großen mobilen Altar vielleicht, wie man diese vom Fronleichnamsfest kennt. Ausgerollte Teppiche, Kerzen und helle Lampen, einen festlich geschmückten Christbaum? Alles Fehlanzeige. Da stand lediglich eine leere Krippe im Staub, aus der eine Lampe schien, daneben zwei Feuerkörbe mit brennendem Holz. Es pfiff ein kalter Wind unter der Brücke und blies den Menschen den Qualm vom brennenden Holz ins Gesicht. Es gab keinerlei Sitzgelegenheiten, den Gottesdienstbesuchern wurde ein Zettel mit vier Weihnachtsliedern in die Hand gedrückt. Wohl dem, der eine Taschenlampe oder ein Smartphone mit Lampe dabei hatte. Denn ansonsten war es stockdunkel.

„Lernen Sie doch erst einmal die Menschen um sich herum kennen“, forderte Pastor Meyrer auf. Und schon wurde es lebhaft. Dass nicht nur Besucher aus der näheren Umgebung, sondern auch aus dem Rhein-Sieg-Kreis und sogar aus den Niederlanden gekommen waren, erfreute den Pastor. Mit einem Lied in syrischer Sprache wurde die Messe eröffnet, natürlich ohne Orgelbegleitung.

Musikalisch untermalt wurde der Abend immerhin von einem Flügelhornspieler. Immer dann, wenn ein Zug der Ahrtalbahn vorbei kam, wurde die Messe unterbrochen, zumal Züge aus Richtung Remagen am Apollinarisbrunnen wegen eines unbeschrankten Fußgängerüberwegs ein Signal geben. Den Menschen wurde klar, dass es vor 2000 Jahren in Nazareth auch keineswegs eine idyllische Weihnachtsstimmung war, als der Sohn Gottes das Licht der Welt erblickte.

Auch Josef und Maria waren damals unterwegs, nicht auf der Flucht, aber auf dem Gang zu Josefs Geburtsstadt, wo das Volk gezählt werden sollte. Wie viele Menschen in der heutigen Welt flüchtend unterwegs sind, wurde während der Messe klar betont. (Thomas Weber)