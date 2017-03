Bombenentschärfung in Ahrweiler

AHRWEILER. Eine besondere Herausforderung ist die Evakuierung am Sonntag für zwei Einrichtungen im Sperrbezirk: die Ehrenwall-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Walporzheimer Straße sowie das Alten- und Pflegeheim Sankt Maria-Josef.

„Wir planen das generalstabsmäßig“, sagte Ehrenwall-Chef Christoph Smolenski dem General-Anzeiger. Ein Teil der Patienten könne für das Wochenende beurlaubt werden. Diese würden dann bereits am Samstag abreisen. Es verbleiben dennoch gut 100 Patienten aus den offene Stationen des Hauses und 35 aus der geschützten Einrichtung, die es in Sicherheit zu bringen gilt.

„Damit fangen wir bereits in der Nacht an“, erklärte der Urenkel des Klinikgründers Carl von Ehrenwall. Denn es gelte sicherzustellen, dass sich kein Patient irgendwo verstecke und die Gebäude vollständig geräumt werden. Dabei kann die Klinik auf ihr bewährtes Scan-System zurückgreifen.

Die Patienten der geschützten Abteilung werden laut Smolenski mit Krankentransportern in die Rhein-Mosel-Fachklinik nach Andernach gebracht. Dort sollen sie dann im geschützten Bereich die Zeit bis zur Heimfahrt verbringen. Für die übrigen gut 100 Patienten stehen am Morgen zwei Reisebusse bereit. Mit diesen werden sie zum Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr gebracht, wo sie im Tagungsraum der Schwesternschaft als Gäste willkommen sind. „Die Verpflegung aller Patienten stellen wir durch das Mitgeben von Lunchpaketen sicher. Auch die medizinische Betreuung wird gewährleistet“, erläuterte Smolenski die Planungen.

Seit Tagen lauf auch die Planungen für die Evakuierung des Alten-und Pflegeheimes Sankt Maria-Josef. Dort geht es nach den Worten von Bürgermeister Guido Orthen um 106 Senioren, denen Obdach gewährt werden muss. „Wir werden am Sonntag sehr früh mit der Evakuierung beginnen, so dass alle Bewohner bis 9 Uhr aus der Gefahrenzone sind“, erklärte Einrichtungsleiter Alfons Busch dem General-Anzeiger. Und: „Es ist uns sehr wichtig, dass die Evakuierung für unsere Bewohner ruhig und reibungslos verläuft. Daher werden sie intensiv von unseren Mitarbeitern betreut, um ihr Sicherheitsgefühl zu stärken und Ängsten, die eventuell durch Kriegserinnerungen entstehen könnten, entgegenzuwirken.“

Ein großer Teil der Bewohner werde sich nach neuestem Kenntnisstand während der Entschärfung nicht wie ursprünglich vorgesehen in der Aloisius-Grundschule, sondern in der Erich-Kästner-Realschule Plus in Bachem aufhalten. Die Betreuung erfolge durch Personal des Seniorenheimes Sankt Maria-Josef. Technisches Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz stehen laut Busch für den Transport zur Verfügung.

Bewohner, die aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes nicht in der Erich-Kästner-Schule untergebracht werden können, werden von THW und Rotem Kreuz ins Seniorenzentrum Sankt Anna an der Ramersbacher Straße oder ins Krankenhaus Maria Hilf gebracht. Auch dort erfolgt die Betreuung durch das Personal des Seniorenheims Sankt Maria-Josef.

„Seitens des Kriseninterventionszentrums der Stadt werden die evakuierten Bewohner mit Getränken und warmen Mahlzeiten versorgt“, erklärte Busch zur Verpflegungssituation.