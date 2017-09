Polizei sucht Zeugen

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bei einem Familienstreit hat vermutlich der Ehemann seine 36-jährige Frau in Bad Neuenahr mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Eine 36-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag Opfer einer Messerattacke im Kaiser-Wilhelm-Park in Bad Neuenahr geworden. Das teilte die Polizei erst am Freitag mit. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den Ehemann der Frau.

Das Ehepaar aus Syrien lebte aufgrund familiärer Streitigkeiten bereits in Trennung. Bei einem für den Mittwoch vereinbarten Treffen im Park wurde die Frau von ihrem Ehemann angegriffen und mit Messerstichen schwerstverletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurde Schlimmeres durch das Eingreifen eines in der Nähe befindlichen Bekannten des Ehemannes verhindert.

Das Opfer befindet sich nach mehrstündiger Notoperation im Bad Neuenahrer Krankenhaus nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Koblenz hat gegen den Mann Untersuchungshaft angeordnet. Die Polizei sucht nach möglichen Augenzeugen der Tat.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261/1031 entgegen.