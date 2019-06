14. Ahrtaler Gipfelfest

Seit Jahren verlässliche Partner sorgten mit dafür, dass das Gipfelfest ein Erfolg wurde, an dem Jahr für Jahr Tausende von Wanderern teilnehmen. Zwei, die treu mit im Kooperations-Boot sitzen, sind Stephan Pauly vom Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) und Thomas Nielsen vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord). Ihr Verdienst: Die Stempelkarte des Gipfelfestes gilt an den vier Tagen als Fahrkarte für die Ahrtalbahn zwischen Remagen und Ahrbrück sowie für alle Busse und Bahnen im 6500 Quadratmeter großen VRM-Streckennetz. So kann man vier Tage lang für neun Euro (Kinder bis 17 Jahre fünf Euro) ohne Auto in der ganzen Region unterwegs sein.

Apropos Stempelkarte: Sie ist ebenso wie das mit nützlichen Infos gefüllte Gipfelbuch, das auch eine Rallye für Kids beinhaltet, in allen Tourist-Informationen (TI) im Ahrtal und in Remagen, bei Intersport Krumholz in Ahrweiler, bei der Dagernova Weinmanufaktur in Bad Neuenahr und Dernau sowie bei der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr erhältlich. Sie wird auf den Gipfeln, die an allen Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet sind, abgestempelt. Erwachsene mit vier Stempeln erhalten dank der Unterstützung der beiden Genossenschaften eine Flasche Ahrwein, Kinder eine Urkunde und eine Gipfelstürmer-Medaille. Alle Karten, ob vollständig oder nicht, nehmen an einer Tombola teil.

Wer an den von den Eifelvereinen Ahrweiler, Mayschoß und Sinzig, die zu den weiteren wichtigen Partnern des Festes zählen, geführten Wanderungen um 10 Uhr auf den jeweiligen Tagesgipfel teilnehmen möchte, hat zwei Treffpunkte: für die Hemmessener und Koisdorfer Hütte sowie die Frankensiedlung ist das die TI Bad Neuenahr, Kurgartenstraße 13; für die Kalenborner Hütte die TI Altenahr, Altenburger Straße 1 a.

Weitere Infos unter www.gipfelfest.de