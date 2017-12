Schwangerschaftsberatung in neuen Räumen

AHRWEILER. Rund 240 Frauen beraten die drei Mitarbeiterinnen des Vereins Donum Vitea jährlich, darunter sind inzwischen auch traumatisierte Geflüchtete. Die Beratungsstelle ist an die Rotweinstraße umgezogen.

Da ist die Frau aus dem Dorf, die bereits vier Töchter hat und deren Mann vehement gegen das fünfte Kind ist – aus Existenzangst. Da kommt eine verzweifelte 14-Jährige, der der Gedanke, in wenigen Monaten Mutter zu sein, zutiefst zuwider ist. Da ist die geflüchtete kurdische Irakerin, die ungewollt schwanger ist, über das erlittene Martyrium nicht reden kann, einen Abbruch möchte, aber nicht krankenversichert ist. Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem weitgefächerten Arbeitsfeld der drei Fachberaterinnen von Donum Vitae im Kreis Ahrweiler.

Seinen Umzug aus dem DRK-Haus an der Ahrweiler Straße in die Rotweinstraße 7-9 am Mittelzentrum nutzte der Verein mit 62 Mitgliedern um Vorsitzende Andrea Literski-Haag, die neuen Räume, die staatlich anerkannte Schwangerenberatungsstelle und das Angebot anlässlich eines Tages der offenen Tür vorzustellen. Monika Wefers, Monika Seewaldt-Rink und Ute Lange, eine vom Bundesverband angegliederte Beraterin aus dem Projekt „Schwangerschaft und Flucht“, standen den Gästen Rede und Antwort.

Keine Frau wird abgewiesen

Lange, die wie ihre Kolleginnen über ein großes Netzwerk verfügt, fährt mit einer Dolmetscherin zu den Flüchtlingsfrauen im Kreis, begleitet sie in und nach der Schwangerschaft engmaschig bis zu drei Jahre. „Welche Untersuchungen sind zwingend? Wer ist im Krankenhaus an meiner Seite? Wie verhüte ich? Wie bewältige ich den Alltag mit dem Kind? Das sind alles Fragen, die die Frauen, die zum Teil traumatisiert sind und Gewalt erfahren haben, beschäftigen“, so Lange, die weiß, dass Frauen aus Syrien, Afghanistan, Eritrea oder Somalia den Kontakt zu deutschen Frauen suchen.

Ihre Kolleginnen, die rund 240 kostenfreie Erstberatungen pro Jahr durchführen, pflegen die Grundhaltung „wir lassen niemanden allein, wir bewerten und urteilen nicht, wir nehmen uns Zeit, beraten ergebnisoffen und können bei Bedürftigkeit Stiftungsgelder locker machen, zum Beispiel für eine Baby-Erstausstattung“, so Literski-Haag.

Ob nach Tod- oder Fehlgeburt, bei der Entscheidungsfindung bei festgestellter Behinderung oder einer Kinderwunschberatung: Das Trio von Donum Vitae – die Beratungsstelle finanziert sich durch Fördermittel von Land und Kreis, Mitgliedsbeiträge und Spenden – will beraten, schützen und weiterhelfen. Das tut es auch, wenn es in Schulen mit einem sexualpädagogischem Angebot Präventionsarbeit leistet.

Donum-Vitae-Beratungsstelle, Rotweinstraße 7-9 in Ahrweiler (Mittelzentrum), (02641) 91 63 33; Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung.