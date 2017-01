Verfolgungsjagd in Bad Neuenahr

Die Verfolgungsjagd endete in Bonn-Lannesdorf.

16.01.2017 Ahrweiler. Einen nicht alltäglichen Einsatz hat die Polizei der Kreisstadt absolviert. In der Nacht zum Montag hatte ein Zeuge der Ahrweiler Wache kurz nach 1 Uhr verdächtige Personen auf dem Gelände einer Firma im Heimersheimer Gewerbegebiet gemeldet.

Die eintreffenden Beamten der Kreisstadt, die von Polizisten aus Remagen und der Autobahnpolizei unterstützt wurden, konnten aber nur noch feststellen, dass drei Täter über einen Balkon und nach dem Einschlagen einer gläsernen Balkontür in die Geschäftsräume eingedrungen waren und dort einen geringen Betrag an Bargeld erbeutet hatten. Angereist waren die Täter mit einem Mietfahrzeug, das sie in der Nähe des Tatortes zurückgelassen hatten.

Nachdem die Taxiunternehmen der Kreisstadt noch in der Nacht von der Polizei über den Einbruch informiert worden waren, meldete sich gegen 5 Uhr ein Taxifahrer und erklärte, dass er drei Fahrgäste am Bahnhof in Bad Neuenahr mit dem Fahrziel Bonn aufgenommen hätte.

Polizeisprecher Gerd Vogt am Montagnachmittag: "Heftiger Schneefall ließ die anschließende Verfolgungsfahrt für die Beamten zu einer echten Herausforderung werden. Sie konnten in Bonn-Lannesdorf das Taxi einholen. Wieder mussten Kräfte aus Remagen und der Autobahnpolizei zur Hilfe eilen, um die Festgenommenen von Bonn nach Ahrweiler auf die Wache zu verfrachten."

Die Männer seien einschlägig wegen Einbrüchen, Raubes, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstandes bekannt. Einer wurde erst vor kurzem aus der Haft entlassen. Er war wegen Raubes verurteilt worden.

Dennoch musste das Trio auf Weisung der Staatsanwaltschaft Koblenz am Montagnachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Es lägen keine Haftgründe vor, hieß es zur Begründung. (Günther Schmitt)