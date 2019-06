Einbruchdiebstahl in Ahrweiler

In der Fußgängerzone Ahrhutstraße haben Diebe eine Schaufensterscheibe eingeschlagen.

AHRWEILER. Unbekannte Täter haben in der Fußgängerzone Ahrhutstraße eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Sie entwendeten Schmuck in unbekannter Höhe.

Von Marion Monreal , 16.06.2019

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstagmorgen, gegen 4.50 Uhr, in ein Schmuckgeschäft an der Ahrweiler Ahrhutstraße ein. Sie nutzten einen Absperrpoller, um die Schaufensterscheibe einzuschlagen.

Durch die Öffnung konnten sie in die Auslage greifen und Schmuck in bisher unbekannter Menge entwenden. Die Polizeiinspektion Ahrweiler nimmt sachdienliche Hinweise unter 02641/9740 entgegen.