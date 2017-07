Sommerfest der KG "Bunte Kuh"

WALPORZHEIM. Die Walporzheimer Karnevalisten feiern ihr großes Kinder- und Sommerfest rund um das Backes am Ahrufer. Für Unterhaltung sorgen ein Musikquiz, eine Tombola und ein Schätzspiel.

Von Andrea Simons, 07.07.2017

Wenige Töne genügten. Da wusste Julia Sophie I. Rösch: Das ist „Chöre“. Das Lied von Mark Forster hatte sich die amtierende Kinderprinzessin der Karnevalsgesellschaft (KG) „Bunte Kuh“ Walporzheim schließlich als Einmarsch-Lied für ihren großen Auftritt ausgesucht.

Und beim Musikquiz zum Sommerfest der KG rund um das Backes am Walporzheimer Ahrufer verhalf es der 13-Jährigen zum Sieg in der Kategorie der Kinder und Jugendlichen.

Auch Zuschauer rieten mit den 19 Teilnehmern beim von Stefan Jacobs vorbereiteten Musikquiz unter freiem Himmel mit. 25 Titel in drei Kategorien hatte er ausgewählt. „Nur“ der Interpret war beim ersten Durchgang, Film oder Serie beim zweiten Durchgang und sowohl Interpret als auch Song beim gemeinhin als am schwierigsten eingeschätzten dritten Durchgang zu erraten. Egal, ob Erwachsener oder Kind: Wer es wusste, lief zu dem auf der gesperrten Straße platzierten Stuhl und rief den Namen des Songs, den Jörg Lukas seiner Meinung nach gerade aufgelegt hatten.

Schon am Samstag wurden andere Vereine begrüßt

Wenn es schwierig wurde, stapelten sich auch schon mal bis zu sechs Teilnehmer auf dem Stuhl, aber Schiedsrichterin Mary Jacobs und Strichlisten-Führerin Kiki Gölden behielten den Überblick. Am Ende siegte bei den Kindern die Kinderprinzessin vor ihrem Adjutanten Jannik Schlösser und ihrem Säckelmeister Jonas Schlösser. Bei den Erwachsenen setzte sich Thomas Rösch mit 15 richtigen Antworten vor Prinz David I. Jacobs und Christine Rösch durch.

Musikalisch ging es beim Tanzabend zu den Klängen von „Lambi, dem singenden Bäcker“ weiter, als zu Songs wie „Sie liebt den DJ“ von Michael Wendler und „Superjeilezick“ von Brings weitergefeiert wurde. Bereits am Samstag begrüßte die „Bunte Kuh“ befreundete Vereine wie die Rot-Weißen Husaren Andernach, die Neuenahrer Schinnebröder und die Närrischen Landskroner aus Heimersheim. Weitere Freunde, Gönner und Sponsoren machten beim Frühschoppen mit dem Spielmannszug Ahrweiler am Sonntag ihre Aufwartung in Walporzheim.

Für Unterhaltung sorgten zudem eine Tombola sowie ein Schätzspiel, für das die Kinderprinzessin eine zu schätzende Anzahl von Gummibärchen nach Regenbogenfarben sortiert in ein großes Glas gefüllt hatte: und zwar auf jeden Fall mehr als 1000. Da waren sich die meisten ziemlich sicher. Mit der Bimmelbahn fuhren Erwachsene und Kinder nach Bedarf durch den Ort, und auch die von Anja Bernads-Gansewig und Christine Rösch erdachte Kinderolympiade mit Tastspielen und Schokoladenwettessen fand viel Aufmerksamkeit.

Ohne Preis ging keiner heim: Die Kinder erhielten je nach Geschlecht unterschiedlich gepackte Überraschungstüten. Bereits beim Musikquiz hatte es Eis- respektive Getränkegutscheine und Pokale gegeben.