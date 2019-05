KREIS AHRWEILER. Bei der Europawahl im Kreis Ahrweiler mussten CDU und SPD herbe Einbußen hinnehmen. Die Liberale bauen Ergebnis von vor fünf Jahren aus, die Grünen sind die Gewinner.

Die Grünen sind die klaren Gewinner der Europawahl im Kreis Ahrweiler. CDU und SPD haben herbe Verluste eingefahren. Die Liberalen haben sich verbessert, die AfD legt leicht zu, und die Linken haben etwas abgebaut. Das Ergebnis der Europawahl an Rhein und Ahr kann damit in wenigen Worten zusammengefasst werden.

„Das Bundes-Ergebnis der Europawahl hat mich nicht überrascht“, sagte Karl-Heinz Sundheimer, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, am Sonntagabend. „Es entspricht den Umfragen der jüngsten Zeit. Es ist eine historische Niederlage für die CDU.“ Ganz so schlimm sehe es im Kreis Ahrweiler bei der Europawahl jedoch nicht aus. Mit 37,1 Prozent habe die CDU zwar 8,4 Punkte verloren, das sei jedoch im Vergleich zum Bundesergebnis noch akzeptabel. „Bei 39 Prozent wäre ich sehr zufrieden gewesen, bei 33 sehr enttäuscht“, so Sundheimer, dessen Glückwünsche in Richtung der Grünen gehen. Positiv bewertet wurde von den am Sonntagabend im Ahrweiler Kreishaus anwesenden Parteivertretern die Steigerung der Wahlbeteiligung von 57,4 Prozent auf 66 Prozent. Wobei der Anteil der Briefwähler knapp unter 50 Prozent lag.

Mit 6,8 Prozent der Stimmen zeigte sich FDP-Kreischef Ulrich van Bebber bei der kleinen Runde der Fraktionschefs „sehr entspannt“. Die Liberalen haben immerhin um 2,1 Punkte zugelegt. „Wir haben keinen Grund euphorisch zu werden, aber wird können zufrieden sein“, sagte der FDP-Kreispolitiker.

Von Zufriedenheit kann jedoch bei der SPD im Kreis Ahrweiler nicht die Rede sein. Die Sozialdemokraten kamen bei der Europawahl auf 16,4 Prozent und büßten damit im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren 7,9 Prozenpunkte ein.

Punkte, die wie die Verluste der CDU auf das Gewinnkonto der Grünen gingen, die mit 18,1 Prozent das zweitstärkste Parteienergebnis im Kreis Ahrweiler einfuhren. 2014 hatte die Öko-Partei 7,9 Prozent der Stimmen geholt.

Über die Gründe für den Wahlsieg der Grünen herrscht Einigkeit bei Sundheimer und van Bebber: „Der Klimaschutz war und ist das beherrschende Thema. Das hat die Wahl zugunsten der Grünen entschieden.“

Die Linken haben diesmal bei der Europawahl 2,6 statt 3,0 Prozent vor fünf Jahren geholt. Die AfD baute ihren Stimmenanteil leicht von 7,2 auf 7,9 Prozent aus. Zugelegt haben auch die Freien Wähler von 1,7 auf 2,9 Prozent.

Mehr als ein Prozent holten von den sonstigen Parteien – 40 standen auf dem Wahlzettel – lediglich noch „Die Partei“ mit 1,8 Prozent (0,5 Prozent waren es 2014) und die Tierschutzpartei mit 1,4 Prozent, die damit ihren Stimmenanteil im Vergleich zu vor fünf Jahren gehalten hat. Konsequenz: „Es werden immer mehr und immer kleinere Parteien, die ins EU-Parlament einziehen“, stellte CDU-Landtagsabgeordneter Horst Gies zum Bundes-Ergebnis fest.