Nachwuchskünstler aus Ahrweiler

22.12.2016 AHRWEILER. Aloisiusschüler lernen bei einem vorweihnachtlichen Kunstprojekt, was „Sgraffito“ ist. Das Entdecken von neuen Farbmischungen begeistert die Schüler.

Die Girlande muss „tanzen“ und „Loopings“ machen auf dem Tannenbaum, sagt Marie Jo Gaudry-Pankowski. So wirke alles locker, erklärt die Künstlerin, und ihre Schützlinge haben zudem sichtlich Spaß beim folgenden „Schmücken“ ihrer Weihnachtsbäume. Auch wenn diese „nur“ gemalt sind. Schließlich handelt es sich um ein Kunstprojekt mit der Grafschafter Künstlerin Marie Jo Gaudry-Pankowski, an dem mehr als 30 Zweitklässler der Ahrweiler Aloisiusschule, aufgeteilt in drei Gruppen, teilnehmen.

„Sgraffito“ heißt die Technik, bei der die Kinder mit Stöckchen kratzenderweise eine Schicht Farbe unter der anderen Schicht freilegen. Das geht aber nur solange alles noch feucht ist, erfahren die Kinder. Sie malen auch mit dem Pinsel und sogar mit dem Finger. Baumkugeln, Kerzen und Lichterketten entstehen. Die Verpackungen der Geschenke unterm Baum werden in Pastell-Farben getüncht. Die Stimmung steigt, weil jedes Kind immer neue Farbmischungen entdeckt und begeistert seinen Mitschülern zeigt. Ronja, Amelia und Co erschaffen auf diese Art viele prächtige Bäume.

Seit zwei Jahren macht Gaudry-Pankowski Kunst-Projekte mit Grundschulen in Leimersdorf, Gelsdorf, Burgbrohl, auch in einer Kindertagesstätte in Mendig und eben an der Ahrweiler Aloisiusschule. Dort hat sie in den vergangenen Monaten auch mit Erst- und Drittklässlern gearbeitet. Ihre Motive reichten von Weinstöcken mit Trauben über Bäume mit bunten Blättern oder mit Eulen, Stillleben mit Kürbissen, glühende

Martinsfeuer bis zum Schluss zu Weihnachtsbäumen. Bei letzteren haben sie mit Zeichnungen angefangen und gelernt, wie man einen Baum aufbaut. Danach haben sie neben ihre Bäume den Weihnachtsmann oder eine Krippe gezeichnet. Auch Engel oder Rentiere mit Schlitten sind beliebte Motive bei jungen Künstlern.

In einer zweiten Phase malten Kinder auf Aquarellpapier und „zauberten“ die eigene Farbmischung für das Tannengrün. Damit entstanden mit viele Schwung die Umrisse ihrer eigenen Weihnachtsbäume. (Andrea Simons)