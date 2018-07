Deutsche Meisterschaften der Senioren

BAD NEUENAHR. Mehr als 650 Tennissenioren wetteifern in Bad Neuenahr um Punkte und Titel bei den Deutschen Meisterschaften. Vom 24. Juli bis zum 5. August finden sie zum 65. Mal auf den Anlagen am Lenné-Park statt.

Die Deutschen Meisterschaften der Tennissenioren feiern ihr „Eisernes Jubiläum“ in Bad Neuenahr. Vom 24. Juli bis zum 5. August gehen sie zum 65. Mal auf den Anlagen am Lenné-Park über die Bühne. Turnierdirektorin Annette Bartsch spricht von einem kleinen Jubiläum.

2020 wird ein großes Jubiläum folgen: Dann wird der ausrichtende Hockey- und Tennisclub (HTC) Bad Neuenahr hundert Jahre alt.

Und einen dritten freudigen Anlass verkündet HTC-Vorsitzender Karl-Horst Gödtel: Die mit 93 Jahren älteste Teilnehmerin, Marlies Jennis aus Düsseldorf, kommt bereits zum 50. Mal in die Kurstadt, um den Tennisschläger zu schwingen. „Damit hat sie beinahe die gesamte Geschichte der Meisterschaft begleitet“, sagt Gödtel.

In sportlicher Hinsicht haben die 65. Tennis Classics wieder Spitzentennis der Senioren zu bieten. So gehören die ehemaligen Profispielerinnen Heidi Eisterlehner und Heide Orth zu den Teilnehmern. Für das Turnier sind allein in den Einzelkonkurrenzen bereits mehr als 650 Meldungen eingegangen. Hinzu kommen noch viele Spieler, die nur im Doppel antreten.

Damit während der zwei Turnierwochen ein reibungsloser Ablauf gelingt, werden Oberschiedsrichter Rainer Ballfanz und die Turnierleitung um Johanna Lambrich, Sebastian Riederauer und Alexander Leeser alle Hände voll zu tun haben. Neu ist dabei das „Tennis Triple“. Alle regelmäßigen Turnierspieler können erstmals von der Kooperation dreier Seniorenturniere profitieren, indem sie in Essen, Bad Neuenahr und Bad Breisig antreten. Gemeinsam wollen die Vereine und ihre Turnierchefs Sabine Schmitz, Annette Bartsch und Uli Adams damit ihre Turniere voranbringen und neben Synergien der Turnierorganisation auch den Spielern Vorteile bringen.

Auch diesmal wird es wieder eine Reihe Veranstaltungen für das Publikum geben. So den White Day, am Sonntag, 29. Juli, mit der größten weißen Kaffeetafel des Ahrtals und Unterhaltungsprogramm. „Tennis meets Wine“ steigt am 1. August im Steigenberger Hotel und das traditionelle Sommerfest am 3. August auf der Anlage des HTC Bad Neuenahr.

Wichtig für Bartsch und HTC-Chef Karl-Horst Gödtel: Die Sponsoren halten dem Turnier die Treue, allen voran Hauptsponsor Medentis Medical um Alexander Scholz. Eine Neuerung in diesem Jahr stellt der Betreiberwechsel des Gastrozeltes dar. Die „Institution“ Christa Steinborn verabschiedet sich nach jahrelangem Einsatz mit ihrem Team in den wohlverdienten Ruhestand. Durch eine neue Kooperation mit der Villa Sibilla wurde die einheimische Gastronomie Billas Novelle gewonnen, die sich in diesem Jahr um das leibliche Wohl der Zuschauer und Sportler kümmern wird.