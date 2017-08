Vereinsjubiläum

EHLINGEN. Vor 50 Jahren wurde der Tischtennisverein gegründet, inzwischen prägt er das gesellschaftliche Leben in dem 270-Seelen-Ort. Sein Jubiläum feierte der TTV mit einem Kommers und vielen Ehrungen.

Von Thomas Weber, 10.08.2017

Mit 270 Einwohnern ist Ehlingen der drittkleinste Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, doch rein statistisch ist er einer der sportlichsten: Jeder Ehlinger dürfte im Besitz eines Tischtennisschlägers sein. Der örtliche Tischtennisverein (TTV) ist einer der mitglieder- und mannschaftsstärksten Klubs im Tischtennisverband Rheinland – und eine der treibenden Kräfte in sozialen und gesellschaftlichen Belangen. 1967 gegründet, feierte der Verein jetzt sein 50-jähriges Bestehen.

Dabei könnte der TTV Ehlingen genauso gut „TTV Füllmann“ heißen: Ohne diese sportliche Familie geht nichts im Verein. Aktueller erster Vorsitzender ist Jürgen Füllmann, technischer Leiter Robert Füllmann, der Ehrenvorsitzende heißt Ernst Füllmann. An einem aber kommen alle nicht vorbei: Hubert Füllmann. Er ist vom Tag der Gründung bis heute Geschäftsführer des TTV.

Auszeichnungen für die Gründungsmitglieder

Kein Wunder also, dass er beim Festkommers mit Ehrungen überhäuft wurde. So verlieh ihm der Sportbund Rheinland in Person des Vizepräsidenten Fritz Langenhorst mit dem Ehrenbrief des Sportbundes eine der höchsten Verbandsauszeichnungen. Ingo Terschanski legte noch einen drauf: Der Vorsitzende der Tischtennisregion Ahrweiler/Cochem-Zell überreichte mit der Vereinsehrentafel des Tischtennisverbandes Rheinland die höchste Auszeichnung, die der Fachverband zu vergeben hat.

TTV-Vorsitzender Jürgen Füllmann ehrte die vier verbliebenen Gründungsmitglieder Willi Nicklas, Franz Schäfer, Ernst und Hubert Füllmann: Er überreichte jeweils ein Glas mit dem neuen Vereinslogo des TTV Ehlingen.

Dieses wurde zeitgleich mit dem ersten eigenen Wappen des Stadtteils Ehlingen vorgestellt. Im Zuge der anstehenden 50-Jahr-Feier der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen nämlich alle Orte, die noch kein eigenes Wappen haben, ein solches bekommen. Das Ehlinger Signet zeigt in seiner Mitte die Kapelle, rechts daneben ein Bildnis des heiligen Hubertus mit Hirsch und Kreuz sowie eine stilisierte Säuleneiche, alles umrandet vom Schriftzug „Sankt Hubertus Ehlingen“. Der Tischtennisverein, der sich nach den Worten von Jürgen Füllmann auch als „Kirmesverein“ bezeichnet und zusammen mit den Junggesellen dieses Fest organisiert, hatte auch daran mitgewirkt. Und nicht nur das: Der TTV übernimmt das Wappen in sein Vereinslogo, allerdings ergänzt mit zwei Tischtennisschlägern.

Kein Fest ohne den Tischtennisverein

Vorsitzender Jürgen Füllmann hatte schon zu Beginn des Festkommerses betont, dass es sich beim TTV Ehlingen nicht um einen normalen Verein handele: Nicht nur, dass 16 Mannschaften unter seinem Dach Sport treiben, der Verein ist auch Betreiber des Dorfgemeinschaftshauses und Veranstalter zahlreicher Feste im Ort. Gerade für dieses soziale Engagement gab es viel Dank. Ortsvorsteherin Angelika Lüdenbach betonte den hohen Status, den der TTV in Ehlingen und Heimersheim genieße. Beide Orte bilden zusammen mit Green eine Ortsgemeinschaft.

Bürgermeister Guido Orthen ging in seinem Grußwort auf die Anfänge des Tischtennissports in Ehlingen ein. Damit es 1967 überhaupt losgehen konnte, musste jedes der acht Gründungsmitglieder 30 Mark auf den Tisch legen. Orthen lobte aber auch die vorbildliche Nachwuchsförderung. Diese vermittele den jungen Menschen wichtige Werte, nahm sein Nachredner, der Sportkreisvorsitzende Fritz Langenhorst, den Ball auf. Er betonte zudem die gesellschaftspolitische Stärke des Sports, der auf den Grundmauern von Gemeinnützigkeit, Selbstorganisation und Ehrenamtlichkeit stehe.

Was der TTV Ehlingen leistet und leistete, kann nun jeder in einer üppigen Festschrift noch einmal nachlesen. Dort werden Vereinsgründung, Mannschaften, Vorstand und die Jugendarbeit vorgestellt. Über den größten sportlichen Erfolg, den die Damenmannschaft mit Rang sechs bei den deutschen Meisterschaften erreichte, wird berichtet, aber auch über Kirmes, Prummetaatfest, Weinfest und den Karneval.