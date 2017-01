Bescherung in Bad Neuenahr-Ahrweiler

01.01.2017 KREISSTADT. Sozialdemokratische Frauen spendeten 4000 Euro an fünf soziale Einrichtungen.

. Eine schöne Bescherung hat die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen der Kreisstadt und der Grafschaft (AsF) fünf sozialen Einrichtungen bereitet. Bereits zum 39. Mal lud die AsF um Petra Elsner zu einer Weihnachtsfeier der besonderen Art und vergab dabei diesmal Spenden von insgesamt 4000 Euro. Die Summe stammt aus den Erlösen des seit 39 Jahren von den SPD-Frauen ehrenamtlich geführten Gebrauchtkleiderladens „Petras Lädchen“, aus denen sie bereits viele Vereine, Gruppen und Einrichtungen unterstützt haben.

Bei der Feier freute sich die Leiterin der Berufsbildenden Schule, Gundi Kontakis, über 1000 Euro für den Förderverein der Schule. Davon sollen Jugendliche in Notlagen, Flüchtlingsklassen und Projekte wie etwa ein Fernrohrprojekt der Metallklasse für die Landskrone gefördert werden.

Nicht nur 900 Euro nahm die brasilianische Schauspielerin und Erzieherin Bella Funke nahm für den Verein „Klinikclowns Köln“ in Empfang. In ihrer Rolle als bunter Klinikclown brachte sie mit einer spontanen Vorführung die Gäste in Petras Lädchen auch zum Lachen und vergnügten Mitmachen. Drei Mal sollen im kommenden Jahr zwei speziell geschulte Clowns Langzeiterkrankten im Krankenhaus Maria Hilf jeweils zwei Stunden lang eine fröhliche Zeit bereiten. 1000 Euro gingen an Sara Wessel für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKUJA) der Kreisstadt, insbesondere für Projekte mit Jugendlichen, die unter anderem an der Aktion „Mach Bad Neuenahr zu deiner Stadt“ teilnehmen. Damit sollen Jugendliche aus allen Schulformen erreicht werden. Auch Petra Klein, Leiterin des Hauses der offenen Tür (HoT) Sinzig erzählte von ihrer Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen. Eine 600-Euro-Spende soll dem HoT-Team helfen, diese in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Bereits im Vorfeld der Weihnachtsfeier waren von den 4000 Euro 500 Euro in Form einer Lebensmittelspende an die Ahrweiler Tafel gegangen. Außerdem verteilen die Frauen von Petras Lädchen wie in den Vorjahren zur Weihnachtszeit wieder warme Kleidung, Decken und Schlafsäcke an Obdachlose.

Für 2017 ist geplant, den 40. Geburtstag von Petras Lädchen, im Sommer zu feiern. Ein Team von mehr als zwei Dutzend Frauen sorgt dafür, dass Petras Lädchen an der Bad Neuenahrer Jesuitenstraße rund ums Jahr an jedem Werktag geöffnet ist.⋌ (sim)