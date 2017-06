Ehrung in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Christel Baumhardt erhielt für ihr großes ehrenamtliches Engagement den Bürgerpreis des Männer- und Frauenchores Bad Neuenahr.

Von Thomas Weber, 26.06.2017

Es muss nicht immer nur die Verwaltung sein, die verdiente Menschen auszeichnet. In Bad Neuenahr beispielsweise hat es sich der Männer- und Frauenchor (MFC) zur Aufgabe gemacht, alle zwei Jahre einen besonders verdienten Menschen, der sich zueist im Verborgenen durch hohes soziales Engagement auszeichnet, ins Rampenlicht zu stellen. Den nun schon vierten MFC-Bürgerpreis erhielt nun die 80-jährige Christel Baumhardt.

Sie freute sich ungemein über die Auszeichnung, die nicht die erste Würdigung ihrer sozialen Tätigkeit war. „Als mein Mann vor 27 Jahren verstarb, verfiel ich in eine tiefe Trauer. Gott hat mir dann geholfen und mir das richtige Gespür gegeben, die Not meiner Mitmenschen zu erkennen. Hilfe geben ist seitdem meine neue Lebensmitte, die Kraft dafür hole ich mir beim Singen in zwei Chören“, so Baumgardt. Ihre Freizeit gehört der Kultur und dem Gesang im MFC und dem Kirchenchor Bad Neuenahr.

Die Laudatio im Sängerheim des MFC hielt traditionell der Ortsvorsteher des jeweiligen Stadtteils, aus dem der Preisträger kommt. Heinz-Dieter Brand fasste dabei noch einmal die Tätigkeiten der Geehrten zusammen. Sie wollte eigentlich ihren Ruhestand in Bad Neuenahr-Ahrweiler verbringen. Dann aber begann sie, eine alte Nachbarin zu betreuen, die sie 20 Jahre lang ehrenamtlich begleitete. Zunächst noch in der eigenen Wohnung, später im Pflegeheim.

Als die Nachbarin im Alter von 97 Jahren verstarb, hatte Christel Baumhardt schon weitere Menschen gefunden, die gerne und dankbar ihre Dienste in Anspruch nahmen und auch weiterhin nehmen. Denn ihr Engagement geht weiter und zeigt, dass man auch im hohen Alter noch aktiv und für viele Menschen hilfreich sein kann. Für ihr soziales Engagement gab sie sich einen Wahlspruch und zitierte dabei Don Bosco: „Der sein Leben am besten verbracht, der die Menschen froh gemacht.“

Im Reigen der Gratulanten nannte der Präsident des MFC, Ulrich Bauer, die Preisträgerin eine moderne Samariterin. Bürgermeister Guido Orthen bezeichnete den Bürgerpreis als Ehrung einer stillen Beziehung zum Menschen. „Was macht Leben aus“, fragte Orthen und gab die Antwort: „Leben ist Beziehung.“ Helga Sonntag, die zweite Vorsitzende des MFC, hatte zu Beginn des Abends noch einmal verdeutlicht, dass es in diesem Jahr sehr viele Vorschläge für die Verleihung des Bürgerpreises gegeben habe. Mit Christel Baumhardt habe man die richtige Wahl getroffen.