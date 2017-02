ASB in Rheinland-Pfalz

BAD NEUENAHR. Manuela Schulz liegt im Hospiz im Ahrtal und wollte noch einmal unbedingt ihre geliebten Hunde sehen. Diesen Wunsch erfüllte ihr das neue Fahrzeug des Arbeiter-Samariter-Bundes auf seiner Premierenfahrt.

Von Andrea Simons, 22.02.2017

Noch einmal ihre Hunde sehen. Das war der größte Wunsch von Manuela Schulz. Denn seit die 53-Jährige Mitte Dezember erst ins Krankenhaus und dann ins stationäre Hospiz im Ahrtal kam, hatte sie Snoopy und Rocky nicht mehr gesehen. Dabei sind die Hunde ihr Ein und Alles. „Ich habe von Kindesbeinen an Hunde. Sie sind für mich Kumpel, Familie und Partner.“

Umso mehr hat sie sich gefreut, als sie Pudeldame Snoopy und Rehpinscher Rocky jetzt wiedersehen durfte. Möglich gemacht hat das der „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) bei seiner Premierenfahrt. Während in anderen Bundesländern schon länger ein derartiger Wünschewagen rollt, war die Fahrt mit Manuela Schulz nach Berod bei Hachenburg im Westerwald die erste Fahrt mit dem für jeden Krankentransport ausgerüsteten Wagen und die beiden ehrenamtlichen ASB-Mitarbeiterinnen Anika Baumann und Anna Gernsheimer, die vom Standort Worms anreisten.

„Wir haben vom Wünschewagen Rheinland-Pfalz aus den Medien erfahren und uns sofort im Internet schlaugemacht“, berichten Brigitte Raschke, Pflegefachkraft und stellvertretende Pflegedienstleiterin, und Anna Louen vom Sozialdienst des stationären Hospizes im Ahrtal.

„Denn als wir davon hörten, haben wir gleich an Frau Schulz gedacht, weil sie von Hospiz-Mitarbeitern aus versicherungstechnischen Gründen niemand zu ihren Lieblingen fahren konnte.“ Das sind genau die Fälle, für die der Wünschewagen gedacht ist. „Letzte Wünsche wagen“ steht außen auf dem ASB-Fahrzeug, das als Schirmherrin des Projekts in Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Mainz einweihte. Wenn sich das Leben dem Ende zuneige, treten laut ASB oftmals unerfüllte Träume in den Vordergrund. Doch gerade schwerstkranke Menschen seien häufig nicht mehr in der Lage, sich auf den Weg zu machen, um Versäumtes nachzuholen, noch einmal wichtige Menschen wiederzusehen und das Leben in Ruhe hinter sich zu lassen.

Der Wünschewagen soll ihnen für sie kostenfreie letzte Wunschfahrten an ein Ziel ihrer Wahl ermöglichen in einem dafür optimierten Krankentransportwagen mit notfallmedizinischer Grundausstattung. Das Projekt wird aus Spenden und ASB-Eigenmitteln finanziert. Geschulte Ehrenamtler sollen die Wünschewagen-Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis für den Fahrgast machen.

Das war es auch für Manuela Schulz. Drei Stunden Zeit hatte sie, mit ihren Hunden zu spazieren und zu spielen. Die 15 Jahre alte Pudeldame Snoopy, die auch auf den Namen „Oma“ hört, und der zwölfjährige Rocky, den Manuela Schulz auch „Kanönchen“ nennt, „weil er nur Blödsinn im Kopf hat“, haben sie sofort wiedererkannt und sich ebenso gefreut wie Frauchen. Über den Tierschutzverein hatte die Neuwiederin den Kontakt zu einer privaten Hundefreundin bekommen, bei der Snoopy und Rocky jetzt leben.

Manuela Schulz weiß jetzt, dass es den beiden Hunden dort gut geht, hat aber auch schon wieder Sehnsucht nach ihnen und die Hoffnung, „sie vielleicht noch mal zu sehen“.