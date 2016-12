Sorge um Bad Neuenahr

21.12.2016 BAD NEUENAHR. Die Bürgerinitiative „Lebenswerte Stadt“ will die Einrichtungen und die Grünanlagen erhalten und Sanierungen der architekturhistorisch bedeutsamen Bauten im Bad Neuenahrer Kurpark.

Erhalt und Sanierung der architekturhistorisch bedeutsamen Bauten im Bad Neuenahrer Kurpark. Das ist das Ziel der Bürgerinitiative „Lebenswerte Stadt“, die mit ihren Vorstellungen bei einer Veranstaltung im Hotel Goldener Anker an die Öffentlichkeit getreten ist. Vor allem möchte sie prüfen, ob die Konzerthalle in ihren ursprünglichen Zustand zurück versetzt werden kann. Denn, das ist den Initiatoren um Markus Hartmann bewusst, seit dem Bau in den 1930er Jahren ist viel geändert worden.

Die Initiative hat in Archiven geforscht. Ergebnis: Hermann Weiser (1903-1984), von dem das Konzept für die Einrichtungen im Kurpark stammt, war ein namhafter Architekt seiner Zeit. 1903 in Salzburg geboren hatte er dort die Staatsgewerbeschule (Baufach) besucht und war von 1922 bis 1926 Meisterschüler von Professor Peter Behrens, der damals an der Wiener Akademie der bildenden Kunst unterrichtete. 1927 erkannte Behrens seinem Schüler Hermann Weiser den Peter-Behrens-Preis für künstlerische Leistungen zu.

Peter Behrens war einer der wegweisenden Künstler beim Wandel vom Historismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts und des folgenden Jugendstils zur Neuen Sachlichkeit und der Bauhausarchitektur. Er wurde 1868 in Hamburg geboren und starb 1940 in Berlin. Er gilt als führender Vertreter des modernen Industriedesigns und war Mitbegründer des Deutschen Werkbundes. In dem von ihm begründeten Architekturbüro arbeiteten später wegweisende Architekten und Künstler wie Walter Gropius, Ludwig Mies von der Rohe und Le Corbusier.

In der Nazi-Herrschaft konnte nicht alles so gebaut werden, wie ursprünglich geplant

Sein Schüler Hermann Weiser hatte bereits im Alter von 24 Jahren den Architekten-Wettbewerb für eine neue Trink- und Wandelhalle in Bad Neuenahr gewonnen. Damals arbeitete er als Architekt am städtischen Hochbauamt in Essen. Gebaut wurde die neue Trink- und Wandelhalle allerdings erst ab 1933. Es folgten die Konzerthalle, der Ehrenhof, der Wandelgang und 1938 die Kolonnaden. Wie Hartmann von der Bürgerinitiative ausführte, konnte aufgrund der Nazi-Herrschaft nicht alles so gebaut werden, wie ursprünglich geplant. Hartmann: „Es ging einen Schritt zurück in Richtung Historismus.“ Bei späteren Veränderungen an dem Ensemble im Kurpark wie 1957 an der Brunnenhalle wurde Weiser wieder zu Rate gezogen.

1970 dagegen hat er sich gegen Änderungen an seinen Bauten gewendet. Nach Ansicht der Initiative sollten diese als baukulturelles Erbe gewürdigt und „für die Gegenwart tauglich“ gemacht werden. Damit könnte die Stadt auch kulturinteressierte Touristen anlocken.

Wenn auch ein Gutachten die Festlegung als Denkmalzone nicht unterstütze, hofft die Bürgerinitiative auf den Erhalt und die Sanierung im ursprünglichen Zustand. Gespräche mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz hätten stattgefunden. Diese werde sich im Januar äußern. Hartmann führe auch die Intention der Schöpfer der Bad Neuenahrer Parks und der darin befindlichen Kureinrichtungen an, also die des Gartenkünstlers Peter Josef Lenné und eben des Architekten Hermann Weiser. Weiser wollte die gestaltete Natur mit der Architektur verbinden. Seine Absicht war es, „die Bauten in die umgebende Natur der Parklandschaft in möglichst intensive Beziehung zu setzen“ und „die Bauglieder leicht und unbeschwert zu formen“. Beispielsweise müsse die Brunnenhalle „neben der Brillanz der kurtechnischen Einrichtungen die Vitalität der Naturkräfte offenbaren“.

Vor diesem Hintergrund regt die Initiative einen Architektenwettbewerb an, dessen Ziel es sein soll, möglichst viel von dem historischen Erbe zu erhalten. (Christine Schulze)